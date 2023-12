Lungo fine settimana natalizio a Formia

Orario non disponibile

Proseguono gli eventi del ricco programma festivo organizzato dall’Amministrazione Comunale di Formia. Per il lungo fine settimana di Natale sono in programma musica, giochi, animazioni, degustazioni, insomma del sano divertimento per tutte le età.

Si parte venerdì 22 dicembre dalle ore 17.30 quando la Sala “Ribaud” del Palazzo comunale ospiterà la presentazione del libro “Re Migio: Storie e Miracoli di un Impresario Teatrale”, incontro con l’autore Renato Marchese. Un lavoro unico suffragato da immagini inedite e pagine di vita del più grande impresario teatrale italiano del concittadino, Remigio Paone, che sarà coordinato da Margherita Agresti.

Alle ore 18.00 la tradizionale animazione dedicata ai bambini in Piazzale Aldo Moro e in Piazzetta delle Erbe alle 18.30 la Pro Loco Città di Formia organizza il concerto dei Phoenix Gospel Choir, già protagonisti sulle scene nazionali.

All’interno del Cisternone romano, lo straordinario monumento di ingegneria idraulica romana risalente al I secolo a.C., si potrà visitare il caratteristico Presepe galleggiante sull’acqua con circa 30 sagome di personaggi alti 1 metro e 70 centimetri, simbolo della tradizione. L’evento, organizzato dall’associazione Vivimare Aps, con le aperture musicali e la direzione artistica di Marianna Rossi,

dopo la prima serata “LeNoi”, continuerà con il “Trio” composto da Oscar Di Raimo (violino), Marianna Rossi (pianoforte), Paola Pagano (pianoforte), che si esibiranno dalle ore 18.00 alle 20.30.

L’ampio programma è completato alle 20.30 nella Sala Falcone e Borsellino (Piazzetta Municipio), quando comicità, divertimento e la magia delle musiche del Maestro Umberto Scipione - compositore di fama internazionale e protagonista ora al cinema con il film “La guerra dei nonni” di Vincenzo Salemme e Max Tortora - caratterizzeranno l’imperdibile appuntamento con lo spettacolo “Per un’ora a Natale”, realizzato dalla Compagnia teatrale La Matassa diretta da Umberto Maria

Sasso, che è anche autore e interprete. Gli attori Giuseppe Tibaldi, Lavinia De Luca, Davide Mantovani, Annamaria Zuppardi (che si esibirà in napoletano nel brano Imagine di John Lennon)alterneranno sketch comici e siparietti in stile cabaret e una tombolata particolare, inframmezzata dagli interventi musicali dal vivo di Lorenzo Di Russo e i balletti con le coreografie di Erica Colledanchise Masella.

Sabato 23 dicembre l’apertura, alle ore 17.00, con “Natale a Penitro”, l’animazione e la banda di Babbo Natale e gli zampognari, e mezz’ora più tardi, dalle 17.30, lo spazio antistante la Pro Loco, davanti al Comune di Formia, in via Vitruvio 196, sarà riservato alle eccellenze e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali con la degustazione dal titolo “Il Gusto che ti gusta”, il festival nazionale di arte culinaria.

Alle 18.00 in Piazzale Aldo Moro l’animazione per bambini. La musica sacra sarà la protagonista alle 19.30 (ingresso gratuito), nella Chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista, del progetto “Fermarono i cieli” con le canzoncine spirituali di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, realizzato e portato avanti dall’etnomusicologo maranolese Ambrogio Sparagna con la partecipazione di Peppe Servillo, Anna Rita Colaianni (voce), Erasmo Treglia (fiati e ghironda), Marco Iamele (zampogne e ciaramelle), Maurizio Bertelli (zampogne), gli Organetti di Maranola della Polifonia Aurunca, diretta da Anna Rita Colaianni.

Alle 19.00 dopo l’esperimento ottimamente riuscito in Piazzetta Municipio, si ritorna a ballare, questa volta in piazza Aldo Moro, con “Led & Music”, con il trio formato dai dj Marcello Marotta, Gafas e Luca Bigote.

Infine, domenica 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, la frazione collinare di Trivio, il paese del Ceppo, ospiterà la 163^ edizione della tradizionale accensione del Ceppo Natalizio. Una vera festa che inizierà alle ore 17.00 in Piazza Sant’Andrea, dove si terrà la degustazione di zeppole triviesi, musica popolare e Babbo Natale, con brindisi augurale.