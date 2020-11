Fireworks: la personale di Daniel Jensen alla galleria Monti8

Nonostante le difficoltà e nel pieno rispetto delle norme per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus, la galleria Monti8 prosegue le sue attività con una nuova interessante mostra: Fireworks, la personale dell’artista svedese Daniel Jensen.

L’artista, nato a Malmo (Svezia), attualmente vive e lavora a Stoccolma. Il suo lavoro è stato esposto in numerose gallerie e in Europa e Stati Uniti e fa parte di importanti collezioni, tra le quali quella del Malmo Art Museum, The National Public Art Council of Sweden e molti altri.

Dal 27 novembre al 21 dicembre si potranno ammirare un inedito gruppo di lavori, dipinti e sculture, che segnano un’importante svolta nel percorso artistico di Daniel Jensen.

L’artista propone una serie di lavori di formati di piccole, medie e grandi dimensioni di grande forza espressiva dove è sottile l’equilibrio tra l’approccio serio e quello giocoso. Si apprende da una nota degli organizzatori “Combinando diversi materiali e tecniche come la grafite, l'acrilico e il pastello, l'artista costruisce strutture complesse dove elementi e momenti differenti coesistono, sovrapponendo segni e colori. Il risultato finale è una composizione non facile da leggere, che suggerisce un caos ragionato”.

Dunque il linguaggio di Jensen si arricchisce di suoni e ritmi musicali pur mantenendo la sua tipica astrazione gestuale e i riferimenti al contesto circostante.

In occasione della personale alla Monti8 l’artista presenta anche due sculture di piccolo formato, realizzate anch'esse mescolando molteplici materiali come lo smalto, la vernice epossidica e l'alluminio, caratterizzate da colori brillanti e forme

non tradizionali.

L’appuntamento

Nel rispetto del DPCM del 3 novembre, non si terrà il consueto vernissage, ma la mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, fino al 21 dicembre.

Gallery