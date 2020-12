Miriam: lo spettacolo in diretta streaming dal Teatro Fellini

Nuovo appuntamento con la rassegna Flowers organizzata in occasione del Centenario del Giardino di Ninfa che prevede nel corso delle festività natalizie due performance teatrali il 18 e il 27 dicembre.

I due eventi sono legati alle iniziative del Parco Letterario Marquerite Chapin, e sono organizzati dalla Fondazione Roffredo Caetani in collaborazione con l’Associazione Culturale Lestra e il Teatro Fellini all’interno del progetto “Life on marsh”, dedicato alla valorizzazione del Giardino di Ninfa.



La rassegna Flowers, attraverso incontri virtuali e in presenza, fornisce una panoramica delle opere e delle vite degli artisti che hanno intrattenuto rapporti con Marguerite Chapin Caetani durante la sua instancabile attività di promotrice letteraria in particolare con la pubblicazione della rivista “Botteghe Oscure”. Marguerite alla quale si dedicò dal 1948 al 1960.



Il primo dei due appuntamenti, che si terrà sabato 18 dicembre in diretta streaming dal Teatro Fellini di Pontinia, è Life’s note/ Miriam spettacolo tratto da un racconto di Truman Capote che riscosse nel 1945 un grande successo di pubblico e critica.

Lo spettacolo diretto da Clemente Pernarella vede in scena Melania Maccaferri e Flaminia Risi. In una sera nevosa nell’East River di New York una ragazzina invadente e inquietante irrompe nella vita uggiosa di un’anziana vedova che passa le giornate con il suo canarino. Cosa lega questa donna e questa bambina oltre al fatto di chiamarsi entrambe Miriam? In un'atmosfera piena di mistero inizia un viaggio allucinato e allucinatorio dove si perde ogni certezza e il dubbio cala su ogni cosa.

L’appuntamento

È per sabato 18 dicembre alle ore 19.00 per una diretta streaming riservata sulla pagina Facebook del Teatro Fellini. Per assistere è previsto un contributo a supporto dell’organizzazione.