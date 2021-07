Flying In the Sky a Rocca Massima, l’emozione della ZipLine più lunga e veloce del mondo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 05/07/2021 al 01/09/2021 Orario non disponibile

Regalarsi l’emozione di un volo di 2.225 metri attraversando vasti uliveti e zone carsiche planando fino alle pendici del Monte S. Angelo, culla del Falco Pellegrino: tutto questo è possibile a Rocca Massima grazie al Flying In The Sky -Il volo del Falco Pellegrino. Inaugurata a settembre del 2014, la ZipLine più veloce del mondo consente di provare l’esperienza del volo in tutta sicurezza.

Un esperienza che può essere vissuta anche nel corso di questi mesi estivi presso la struttura che si trova in via Serrone della Madonna a Rocca Massima costituita da un cavo d’acciaio sorretto da due piloni lungo 2.225 metri sospeso ad un’altezza massima di 310 metri dal suolo il cui dislivello è di 350 metri.

La partenza da Rocca Massima è ad una quota di 730 metri; dopo un volo di oltre 2 chilometri si arriva al punto di arrivo che si trova ad una quota di 380 metri; la velocità media supera i 110 km/h con un picco massimo che si avvicina ai 172 km/h in località Le Feora.

Acquista qui i biglietti a prezzo scontato

Brividi ed adrenalina sono assicurati per un esperienza unica sorvolando su uno straordinario panorama e vivendo emozioni incredibili.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...