A Roccagorga i Focaracci del Venerdì Santo

Una tradizione molto sentita e pittoresca dei Monti Lepini è quella dei Focaracci del Venerdì Santo che si tengono a Roccagorga: una festa che unisce l’orgoglio rocchigiano e il sentimento religioso.

Infatti in occasione del Venerdì Santo, le due principali contrade del paese si sfidano ad allestire un falò che duri il più a lungo possibile. Le celebrazioni iniziano nel pomeriggio quando bambini e ragazzi, aiutati anche dagli adulti raccolgo la legna dei due punti prestabiliti ovvero nella contrada San Pietro in piazza VI Gennaio e nella contrada Crocella nel piazzale antistante la chiesa dei SS Leonardo ed Erasmo.

Non appena inizia la processione della statua del Cristo Morente che passa per le vie di tutto il centro storico, le due fazioni rivali accendono i due focaracci in segno di lutto e rinascita dalle ceneri e si sfidano a quale dei due durerà più a lungo. Perde la sfida la contrada il cui falò si spegne per primo.

Una volta decretato il vincitore si farà festa per tutta la notte cuocendo alla brace carni e prodotti tipici.

Finalmente, dopo due anni di stop forzato per via della pandemia, torna questo appuntamento così sentito dagli abitanti, che stanno già raccogliendo sfalci, legno d’avanzo, rami di potatura per contribuire a realizzare la catasta più alta.

L’appuntamento

È dunque nella serata del venerdì santo, ovvero il 15 aprile nel cuore di Roccagorga.