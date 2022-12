Domeniche in Famiglia: a Pontinia va in scena Il Folletto Ciabattino

Torna al Teatro Fellini di Pontinia la rassegna dedicata al pubblico più giovane: Domeniche in Famiglia, ideata e organizzata dal Teatro Ragazzi di Latina per creare momenti di condivisione per grandi e piccini.

Domenica 4 dicembre andrà in scena lo spettacolo Il Folletto Ciabattino, scritto e diretto da Gigi Palla con Armando Sanna e Gabriella Praticò del Teatro Le Maschere.

Una favola di Natale per raccontare tante fiabe: il filo rosso che unisce tutte queste storie sono le scarpe: da quelle magiche che servono a Dorothy per tornare a casa dal Mondo di Oz agli stivali del gatto di Perrault, dalle scarpette rosse di Andreser alla scarpetta “rivelatrice” di Cenerentola. Un ciabattino ogni giorno racconta alla moglie tutte queste favole alla moglie ed è talmente preso dai suoi racconti da dimenticare di completare il suo lavoro. Ogni sera riceverà l’aiuto di un misterioso folletto di nome Leprechaun, fino ad arrivare alla magica notte di Natale.

Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 16.00 da un laboratorio ludico-creativo organizzato in collaborazione con l’Associazione Tre Mamme per Amiche.

L’appuntamento

È dunque al Teatro Fellini di Pontinia alle ore 16.00 con il laboratorio e alle 17.00 con il primo degli appuntamenti della rassegna Domeniche in Famiglia della stagione 2022-2023. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 3925407500 e 3292068078, o consultare il sito del teatro.