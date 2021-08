XX edizione del Fondi Film Festival: primi appuntamenti a Sperlonga

Arriva all’importante traguardo delle 20 edizioni il FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse, e per festeggiare questo importante anniversario quest’anno la manifestazione si svolgerà su tre palcoscenici spettacolari: Sperlonga, Terracina e Fondi.

La manifestazione che celebra il cinema e il territorio, uniti sin dalle prime produzioni italiane degli anni Venti del secolo scorso, che porta in terra pontina ospiti di altissimo rilievo si svolge con il patrocinio e il contributo di Regione Lazio, Ente Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Comune di Sperlonga, Sperlonga Turismo, Comune di Terracina, Comune di Fondi e il sostegno di Banca Popolare di Fondi e ICOEL in qualità di main sponsor.

Si partirà proprio dalla suggestiva Sperlonga con ben tre giorni di appuntamenti da venerdì 27 a domenica 29 agosto presso l’Auditorium comunale (ex chiesa di Sanctae Mariae de Spelonche).

Venerdì 27 agosto, alle ore 21.30 avrà luogo l’incontro con Vincenzo Marra, il regista napoletano più talentuoso della nuova generazione, che presenterà la proiezione del suo ultimo film “La volta buona” (2020) con protagonisti Massimo Ghini, Max Tortora e Francesco Montanari. La commedia, che apre la sezione “Immagini dal lavoro” del festival, racconta il lato nascosto del mondo del calcio mettendo al centro della storia un procuratore sportivo che vive di espedienti e piccoli imbrogli. La vicenda - alle cui spalle c’è un grande lavoro di documentazione sul mercato di piccole future promesse da scoprire e rivendere a tutti i costi al miglior offerente - si dipana su campetti di periferia dove nascono e spesso evaporano le speranze di giovanissimi calciatori e cinici procuratori.

Gli appuntamenti di sabato 28 agosto si apriranno nel pomeriggio con una visita istituzionale presso Villa Luchino Visconti, una residenza immersa nel verde che il regista fece edificare nel 1955 nei pressi del Lago Lungo e che fu frequentata da personalità del cinema come Franco Zeffirelli, Alain Delon e Helmut Berger. Visconti era talmente innamorato di Sperlonga che su una delle sue spiagge filmò Marcello Mastroianni nella scena madre di “Lo straniero” (1967), tratto dall’omonimo romanzo di Albert Camus. Al sopralluogo sarà presente Caterina d’Amico, responsabile scientifico dell’Archivio Visconti. Alle ore 21.00, nella Sala consiliare (Municipio - Piazza Europa), sarà inaugurata la mostra fotografica “Omaggio a Pasqualino De Santis”, allestita a 25 anni dalla scomparsa del celebre direttore della fotografia nativo di Fondi. La mostra include un profilo bio-filmografico di De Santis, una nutrita galleria di foto di set e locandine cinematografiche, nonché dichiarazioni di Pasqualino sul cinema e sui registi e gli attori più importanti con cui ha lavorato, oltre a immagini dell’archivio privato De Santis scattate a Sperlonga, sua meta di villeggiatura per decenni. Nell’occasione sarà distribuita gratuitamente la brochure a tiratura limitata che raccoglie una selezione di immagini e testi riprodotti nella mostra, che resterà aperta al pubblico fino a domenica 19 settembre (ingresso consentito ai possessori di certificazione verde: lunedì-venerdì, ore 8.00/14.00, martedì e giovedì, ore 8.00/14.00 e 15.30/18.00, sabato-domenica, ore 18.00-22.00).

Alle ore 21.30 l’Auditorium comunale ospiterà un ricordo dei direttori della fotografia Pasqualino De Santis e Giuseppe Rotunno - anche quest’ultimo di origini fondane - al quale prenderanno parte Caterina d’Amico e Fabio Melelli, docente di Storia del Cinema italiano all’Università per stranieri di Perugia, saggista e giornalista, cui seguirà la proiezione del film “Romeo e Giulietta” (1968) di Franco Zeffirelli, per il quale Pasqualino De Santis fu premiato con l’Oscar per la migliore fotografia.

Domenica 29 agosto, alle 21.30 sempre nell’Auditorium comunale, è in programma un “Omaggio a Nino Manfredi” con la presentazione del libro di Fabio Melelli e Gerry Guida “Pane e cioccolata. Brusati, Manfredi e l’odissea della migrazione” (Artdigiland, 2020). Nel celebrare i cento anni dalla nascita di Manfredi, il libro - realizzato in collaborazione con Archivio Brusati e Lucky Red - racconta uno dei suoi film migliori, opera di un regista come Franco Brusati, tra i più sensibili del nostro cinema. L’odissea “ordinaria” della migrazione - nello specifico quella di un italiano in Svizzera - viene raccontata con toni ora comici ora drammatici, alternando momenti lirici ad altri decisamente più prosaici e arrivando a tratti al grottesco, ma con un impegno civile di fondo che rende la pellicola ancora oggi attualissima e dai risvolti universali. A seguire sarà proiettata la versione restaurata del film “Pane e cioccolata” (1974).

L’appuntamento

È dunque a Sperlonga da venerdì 27 a domenica 29 agosto. L’ingresso a tutte le iniziative è libero ma i posti sono limitati. È possibile prenotare il proprio posto inviando un un SMS o un WhatsApp al numero 347.1434465 specificando: nome e cognome, giorno, orario e numero di posti. Obbligatorio il possesso del green pass.