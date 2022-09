Fondi Film Festival: primo fine settimana della XXI edizione

Torna per la sua XXI edizione il Fondi Film Festival e anche quest’anno la manifestazione si svolgerà in più comuni del sud pontino: ovvero anche a Sperlonga e a Itri.

Dal 16 settembre al 9 ottobre si terranno proiezioni di film, documentari e cortometraggi, presentazioni di libri e la mostra di Ettore de Conciliis L’utopìa rivelata - Arte e Land Art, in cui alcune opere del pittore irpino saranno esposte accanto alle sculture plurimillenarie conservate nel Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga.

Tanti gli ospiti di questa XXI edizione: Leonardo Di Costanzo (al quale è dedicata la rassegna retrospettiva), Nicole Bianchi, Michela Carobelli, Amedeo Di Sora, Stefano Mordini, Bruno Oliviero, Marco Omizzolo, Ambrogio Sparagna, Paolo Speranza.

Il premio Dolly d’Oro Giuseppe De Santis, un riconoscimento che a ogni edizione viene assegnato al regista emergente che si è maggiormente distinto nel corso dell’anno, sarà consegnato a Laura Samani. Nel corso della manifestazione ci saranno inoltre diversi omaggi a grandi del cinema italiano come Raf Vallone, Carlo Lizzani e Lino Capolicchio.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Giuseppe De Santis con il patrocinio e il contributo di Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, Ente Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Comune di Itri e Ufficio della Presidenza del Consiglio comunale di Itri, Comune di Sperlonga e Sperlonga Turismo, Comune di Fondi.

Il festival si aprirà venerdì 16 settembre alle ore 18.00 a Sperlonga con l’inaugurazione della mostra di Ettore De Conciliis, alle 21.00 ci si sposterà ad Itri per una delle due serate omaggio a Raf Vallone in occasione del Ventennale della sua scomparsa. La serata sarà aperta dalla presentazione in anteprima nazionale del saggio “Riso amaro di Giuseppe De Santis” (Gremese, 2022) del critico e saggista Paolo Speranza.

Sabato 17, sempre a Itri, presso la Corte Comunale alle ore 21.00 si terrà l’incontro “Teatro, Musica, Cinema”, introdotto dalla presentazione del libro a cura di Amedeo Di Sora “Anton Giulio Bragaglia tra innovazione e tradizione” (2021, UPLI editrice) e seguito da un incontro con Ambrogio Sparagna, in cui il musicista ed etnomusicologo, tra i massimi esperti di canto e tradizioni musicali popolari, dialogherà sul suo rapporto col Cinema, proponendo al pubblico alcuni brani scritti per il grande schermo.

Si rimane a Itri anche domenica 18 settembre, sempre alle ore 21.00 in piazza Cavone a Itri, è in programma il secondo appuntamento dedicato a Vallone, protagonista del film di De Santis “Non c’è pace tra gli ulivi” (1950), girato tra Fondi, Vallecorsa, Sperlonga e Itri: celebre la sequenza itrana della processione al Santuario della Madonna della Civita, in cui Vallone cerca di nascondersi per sfuggire ai Carabinieri che lo vogliono arrestare.

L’appuntamento

Per il primo fine settimana di eventi del Fondi Film Festival è dunque a Sperlonga venerdì 16 e a Itri sabato 17 e domenica 18 settembre. Gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Si proseguirà a Sperlonga giovedì 22 e venerdì 23 settembre con altri appuntamenti, per poi arrivare a Fondi dal 5 al 9 ottobre per il clou della manifestazione.