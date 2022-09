Fondi Film Festival: gli appuntamenti a Sperlonga

Prosegue il Fondi Film Festival – Riviera d’Ulisse, la rassegna organizzata dall’Associazione dall’Associazione Giuseppe De Santis giunta alla sua XXI edizione, presso l’Auditorium comunale di Sperlonga con la sezione Paesaggio Audiovisivo Pontino che propone al pubblico proiezioni di documentari, cortometraggi e film girati nella nostra provincia.

In particolare in questa edizione saranno proposti due classici: uno è “Totò terzo uomo” (1951, Mario Mattoli) girato a Minturno di cui si possono ammirare il Castello Baronale Caracciolo-Carafa, il Palazzo Comunale, la chiesa di San Francesco, nella zona di Marina di Minturno un tratto del fiume Garigliano e infine scene in esterna durante la tradizionale Sagra delle Regne e a Formia presso il porticciolo romano e presso i locali del “Grande Albergo Miramare”.

Il secondo film proposto sarà “Per grazia ricevuta” (1971) di Nino Manfredi girato sui rilievi del Monte d’Oro di Scauri, sulla caratteristica spiaggia dei Sassolini e a Sabaudia presso Villa Volpi, trasformata per esigenze filmiche in un ospedale. Alla pellicola furono attribuiti il premio per la miglior opera prima al XXIV Festival di Cannes, il David di Donatello speciale a Manfredi e il Nastro d’argento per il miglior soggetto e la migliore sceneggiatura.

Totò Terzo Uomo sarà proiettato giovedì 22 settembre alle ore 21.00 e Per Grazia Ricevuta venerdì 23 alla stessa ora. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

È dunque per il 22 e 23 settembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium comunale di Sperlonga. Il Fondi Film Festival proseguirà poi a Fondi dal 5 al 9 ottobre.