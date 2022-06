Fondi Fitness Festival: al via la prima edizione

Per una giornata Fondi diventerà una palestra a cielo aperto: si terrà domenica 5 giugno la prima edizione del Fondi Fitness Festival.

Una giornata dedicata all’esercizio fisico, al benessere, alla salute, alla sana alimentazione e al divertimento organizzata dalla Wellness e fitness coach Yailin Insua Socorro, cubana di nascita ma fondana di adozione.

Il Fondi Fitness Festival si terrà in contemporanea in tre diverse location sul territorio cittadino: Villa Cantarano per la parte Balance/Postural, Anfiteatro di Piazza de Gasperi per la parte Dance and tone/nutrition, Tensostruttura Antonio Iacuele di Via Gobetti per la parte Functional and strength.

L'evento gode del Patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, e vedrà la partecipazione di tanti tra i migliori professionisti del settore, fondani e non solo, e qualche ospite speciale.

Un’ottima occasione per provare vare discipline, ricevere consigli da esperti del settore e prendersi cura della propria salute e del proprio corpo anche presso lo stand dedicato alla nutrizione.

L’appuntamento

È a Fondi per l’intera giornata di domenica 5 giugno. È gradita la prenotazione da effettuare chiamando i numeri 392 7175350 oppure 327 3875774.

Il programma della manifestazione

Anfiteatro di Piazza de Gasperis

Area Dance and tone

Ore 10.00 Zumba Kids

Ore 17.30 Kangoo Jumps Power (prenotazione necessaria)

Ore 18.30 Kick Boxing

Ore 19.30 Friend’s Masterclass Zumba Fitness

Tensostruttura Antonio Iacuele di Via Gobetti

Area Functional and Streng

Ore 10.00 Tonificazione

Ore 11.00 Anticellulite

Ore 17.00 Cross Training

Ore 18.00 Tai Ji Quan Nei Kung

Ore 19.00 scherma

Villa Cantarano

Area Balance/Postural

Ore 9.00 Yoga

Ore 10.00 Yoga

Ore 11.00 Pilates