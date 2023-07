Fondi Fruit Summer: alimentazione sana, sport e divertimento sul lungomare

Orario non disponibile

Quando Dal 14/07/2023 al 04/08/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna per la sua terza edizione una manifestazione molto amata da cittadini e turisti il Fondi Fruit Summer 2023 organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Mof e Nicola Migliore del MPK21 Studio Eventi.

Tre giornate di festa per promuovere le corrette abitudini alimentari, l'importanza del consumo di ortofrutta, lo sport e il benessere psicofisico. Il lungomare di Fondi accoglierà i visitatori con degustazioni di gustosa frutta estiva, con attività sportive aperte a tutti, giochi educativi e inoltre musica e animazione in spiaggia.

Tre i venerdì del Fondi Fruit Summer: venerdì 14 luglio presso il lido Margalù di Tumulito, venerdì 28 luglio presso il lido Il Tucano e venerdì 4 agosto presso il lido Palm Beach.

Venerdì 14 luglio si inizierà alle 8:00 con una sessione di Yoga a cura della Maestra Roberta Parisella della ASD Taekwon-do Karol. e poi, alle ore 10:00, si proseguirà con giochi, musica e animazione per i più piccini a cura dei ragazzi dell'associazione A Tutto Tondo. A partire dalle 14:30 il momento più atteso della giornata con un'ondata di frutta colorata per tutti. Le macedonie, freschissime e rigorosamente di stagione, saranno preparate da chef Fausto Ferrante e saranno distribuite gratuitamente in spiaggia.

L’appuntamento

È per venerdì 14 e 28 luglio e per venerdì 4 agosto sul lungomare di Fondi.