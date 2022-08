Fondi Fruit Summer: tutto pronto per la seconda edizione

Dopo il successo della scorsa edizione, torna a Fondi, città del Mof, il Fondi Fruit Summer, l’evento che promuove alimentazione e stile di vita salutari e celebra l’anno internazionale della Frutta e della Verdura promosso dalla Fao.

Sport, divertimento, alimentazione sana e giornate in spiaggia: questo connubio è alla base del Fondi Fruit Summer che si svolgerà per due venerdì consecutivi, il 5 in località Tumulito (Lido Knulp) e il 12 agosto in località Sant’Antonio (Wave Beach Club).

In entrambe le giornate si partirà alle 9.30 con una lezione di yoga in spiaggia alla quale seguiranno poi giochi, animazione e una degustazione di frutta fresca.

Un modo originale per promuovere stili di vita sani, attenzione per l’alimentazione corretta, i valori dello sport e il divertimento di stare insieme. La manifestazione, promossa dall’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Fondi e dal Mof, è organizzata dall’Associazione “Giulio Cesare” in collaborazione con la MPK21 Studio eventi, il Consorzio A mare Fondi, l’Asd Taekwon.do Karol, Ristorante Da Fausto, A tutto tondo, Ars et Vis e Drappo dell’Assunta.

È per venerdì 5 agosto presso il Lido Knulp e venerdì 12 agosto presso il Wave Beach Club