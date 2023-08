Fondi Nascosta: visita guidata sulle tracce di San Tommaso d’Aquino

Nuovo appuntamento con le visite guidate della rassegna Fondi Nascosta, volte a far conoscere la storia della città a visitatori e residenti.

Sabato 2 settembre si scopriranno i luoghi in cui è vissuto San Tommaso D’Aquino quando veniva a Fondi a trovare la sorella Adelasia, andata in sposa a Ruggero Dell’Aquila conte di Fondi.

Si partirà alle 20.30 in piazza Unità d’Italia e si procederà per lo splendido centro storico di Fondi grazie alla guida autorizzata Maria Eletta Carocci ripercorrendo i passi del grande teologo: i luoghi da lui visitati e le vicende vissute.

La visita guidata fa parte del processo di promozione del territorio ideato e organizzato dall’Associazione Onorato II Gaetani con il patrocinio del Parco dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi.

L’appuntamento

È dunque per sabato 2 settembre alle ore 20.30 in piazza Unità d’Italia. Per partecipare occorre prenotare contattando i numeri 3489287113 e 3294927182.