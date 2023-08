Alla scoperta della “Fondi Nascosta”: per il fine settimana del 19 e del 20 agosto l’associazione Onorato II Caetani propone una nuova esperienza di visite guidate nella città e non solo, grazie all'adesione al progetto Vivi Parchi del Lazio e al patrocinio del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Si parte sabato 19 agosto alle 20,30 in piazza Unità d'Italia, sotto il Castello; grazie alla presentazione di Maria Eletta Carocci si andrà alla scoperta del segno del passaggio degli ebrei a Fondi, a partire dalla loro diaspora fino alla distruzione della città del pirata Kair Ed Din, detto Il Barbarossa, che spopolò la città il 9 agosto 1534. Le tracce sono rimaste ancora vive nella tradizione e nei luoghi del centro storico di Fondi, e Maria Eletta Carocci porterà i visitatori in questo mondo. (Il costo della visita è 10 euro per adulti, 15 per coppia).

Il giorno dopo, si farà visita al Lago di Fondi, in località Sugarelle, per una escursione molto facile, che porterà a costeggiare una parte del Lago di Fondi ad ammirare la natura e la magnificenza dello stesso specchio d'acqua. Questa visita è gratuita.

Per prenotazioni telefonare al 329 4927182.