Fondi sotto le stelle: al via tre mesi di eventi estivi

Tre mesi di festa in oltre 60 appuntamenti all’aperto è il programma per l’estate fondana sintetizzato nella manifestazione Fondi Sotto le Stelle fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e organizzata in collaborazione con le tante e attivissime associazioni che lavorano sul territorio.

Coinvolte le location più suggestive di Fondi: la terrazza del Castello Caetani, le piazze del centro storico, la giudea, Piazza Unità d'Italia, il complesso di San Domenico, il chiostro di San Francesco, Villa Demetriana, Piazza delle Benedettine, Piazzale delle Regioni e, naturalmente, Piazza Alcide De Gasperi.

Tra i momenti più attesi lo spettacolo comico di Biagio Izzo e l'edizione estiva dello Street Food il 15 e il 16 luglio, la Festa della Birra in Piazzale delle Regioni dal 26 agosto al 3 settembre, un concorso di bellezza il 22 agosto e persino un grande evento di moda il 16 luglio.

Il corso Appio Claudio, inoltre, si tingerà dei colori dell'amore grazie a Vicol'Art che negli ultimi due anni ha portato nel centro storico una ventata di freschezza con vele e ombrelli e che quest'anno si è lasciata ispirare da Cupido.

Non mancheranno, naturalmente, gli appuntamenti che fanno ormai parte della lunga tradizione estiva fondana come il Festival del Folklore (3-6 agosto), l'Estate all'Olmo (7-13 agosto), Tutti insieme per Angela (14 agosto), Saperi e Sapori fondani (14-20 agosto), la Sagra della Polenta (19-22 agosto), il Fondi Music Festival (14-23 luglio), il Fondi Film Festival (20-24 settembre) o le iniziative promosse dall'Associazione Progetto Cuore che si terranno a Sant'Anastasia ad agosto e all'anfiteatro a settembre.

Tante anche le novità come il “Cinema sotto le stelle”, in perfetta sintonia con il cartellone degli eventi estivo, proposto da La Cinearte produzioni dei fratelli Latilla, il Fondi Summer Forum, organizzato dall'Associazione ItalYoung al Parco Nicholas Green, le numerose iniziative storico-archeologiche per bambini ideate da Candyland e tour urbani in bicicletta a cura di Cicli Rebike.

Grande spazio anche alla cultura con concerti, rappresentazioni teatrali, serate incentrate sulla storia, presentazioni di libri, mostre d'arte e persino un'esposizione fotografica dedicata ai 25 anni del gemellaggio con la cittadina di Dachau.

Un programma variegato pensato per intrattenere e divertire adulti, ragazzi e bambini che consta di eventi serali fino a settembre.

Il programma della manifestazione

LUGLIO

Sabato 1 e domenica 2

Loc.Cucuruzzo dalle ore 20:00

Festa della Madonna del Miracolo

Sabato 2

dalle ore 20:00 Piazza De Gasperi

Meeting Pugilistico

Giovedì 6,13, 20, 27

Parco Nicholas Green

Fondi Summer Forum Ass. Cult. Giovanile Ital Young

Sabato 8

dalle ore 17:00 Piazza Municipio

Tour in bicicletta (Fondi - Monte S.BIaglo) Appla Antica Fondi

dalle ore 21:00 Piazza De Gasperi

Concerto Banda musicale della Guardia di Finanza Comune di Fondi

Da Sabato 8 a lunedì 10

dalle 18:00 Loc. Selvavetere

Festa di Sant’Antonio Da Padova

Parrocchia Regalità di Maria SS.MA e Pio X

Domenica 9

dalle ore 21:00 Piazza C. Beccaria

Musical “Scugnizzi"

dalle ore 18:00

La Fondi che non ti aspetti: Trekking urbano tra I misteri delle antiche mura e le porte di accesso della città

Venerdì 14

dalle ore 9:00 Terrazza Castello Caetani

Ritorno alle proprie radici

Dal 14 al 23 luglio

dalle ore 21:00 Palazzo Caetani - Chiesa di Santa Maria Auditorium e San Domenico

Fondi Music Festival - XII Edizione

Sabato 15

dalle ore 18:30 Sala Lizzani

La Storia Siamo noi: presentazione del libro "Parlo con te"

Sabato 15 e domenica 16

Piazza Giacomo Matteotti

Street Food Summer Edltion

Domenica 16

dalle oro 20:30 Piazza Unità d'Italia

Gran Gala della moda fashion Street

Dal 16 luglio al 3 agosto

dalle ore 19:30 Cortile della Giudea

Mostra di pittura "Percorsi d’Arte”

Venerdì 21

dalle ore 19:00 ritrovo Via Madonna delle Grazie

Tour In bicicletta (Fondi - Monte San Biagio)

dalle ore 21:00 Terrazza Castello Caetani

Convegno: L’ingerenza dei media nella società, nel cinema e nella politica

dalle ore 21:30 Chiostro San Francesco

Gospel Swing: viaggio nella Musica Afro-Americana

Sabato 22

dalle ore 18:30 Castello Caetani

“Nero su bianco" prime pubblicazioni di Francesco Grilli

Domenica 23

dalle ore 21:00 Terrazza Castello Caetani

“500 giorni di Inferno" in Musica

Martedì 25

Visita Via Appia e Gola Sant'Andrea “Educarte" Bambini al Museo (dal 3 ai 10 anni)

Da martedì 25 a domenica 30

dalle ore 21:00 Chiostro San Domenico

Festival di Mezza Estate

Venerdì 28

dalle 19:00 ritrovo presso Cicli Rebike Fondi

Tour In bicicletta (Fondi - Monte San Biagio)

Da venerdì 28 a domenica 30

dalle ore 21:00 Loc. San Raffaele Santuario Maria Salute degli Infermi

Festa di Sant'Anna 2023

Sabato 29

dalle ore 21:00 Terrazza Castello Caetani Wunderkammer

Con Ottavia Orticello e Marco Paparella, regia di Marco Paparella

Lunedì 31

Visita al Monumento Naturale Mola della Corte “Educarte” Bambini al Museo (dal 3 ai 10 anni)

AGOSTO

Dal 1 agosto al 15 ottobre

Corso Appio Claudio - Piazza Duomo

VIcol’Art Drappo dell’Assunta

Giovedì 3 e venerdì 4

dalle ore 20:30 Piazza De Gasperi

38° Festival del Folklore Città di Fondi

Giovedì 3,10,17,24,31

Parco Nicholas Green

Fondi Summer Forum Ass. Cult. Giovanile Ital Young

Venerdì 4

Visita al Museo Ebraico e al Quartiere della Giudea "Educarte" Bambini al Museo (dai 3 ai 10 anni)

Sabato 5 e domenica 6

dalle ore 21:00 La Giudea

38° Festival del Folklore Città di Fondi

Sabato 5 e domenica 6

dalle ore 9:00 Piazza Sant’Anastasia

Trofeo Open Big Carne Drifting Città di Fondi”

Domenica 6

dalle oro 19:00 Palazzo Caetani

Il Vino del nostro territorio

Dal 6 al 13 agosto

Piazza S. Anastasia

Fiori In Piazza

Dal 7 al 13 agosto

dalle ore 20:30 Piazza delle Benedettine

XXIX Ed. Estate all’Olmo

Lunedì 7

Visita al Palazzo Caetani

"Educarte” Bambini al Museo (dai 3 al 10 anni)

Giovedì 10

Visita al Monastero di San Magno

"Educarte” Bambini al Museo (dai 3 ai 10 anni)

Venerdì 11

dalle ore 19.00

Tour In bicicletta (Fondi - Monte San Biagio) Notturna Cima Pantani

dalle ore 19.00

Palazzo Caetani

Presentazione del libro di Marika Campeti

Sabato 12 e domenica 13

dalle ore 16:00 Appia Antica

Bruschettà Appia

Lunedì 14

dalle ore 20:00 Piazza delle Benedettine

Tutti insieme per Angela

Dal 14 al 20 agosto

Loc. San Magno-Villa Demetriana

XVI ed. Saperi e sapori Fondanl"

Mercoledì 16

dalle ore 15:00 Piazza De Gasperi

Celebrazione San Rocco

Dal 19 al 22 agosto

dalle ore 18:00 Loc. Salto Covino

Sagra della Polenta

Sabato 19

dalle ore 21:00 Chiostro San Domenico

Cinema sotto le stelle - dal mito al pubblico

Da sabato 19 a lunedì 21

dalle ore 21:00 Piazza De Gasperi

Fondi in Musica

Lunedì 21

dalle ore 20:00 Chiostro San Domenico

Presentazione libro

Martedì 22

Visita al Castello e al terrazzo

"Educarte" Bambini al Museo (dai 3 ai 10 anni)

dalle ore 20:30 Piazza De Gasperi

Concorso Nazionale di bellezza Miss Blumare

Mercoledì 23

dalle ore 21:00 Piazza De Gasperi

Spettacolo comico di Biagio Izzo “Che f ine ha fatto l’uomo"

Venerdì 25

Visita al Lago di Fondi

“Educarte” Bambini al Museo (dal 3 al 10 anni)

Dal 26 agosto al 3 settembre

dalle ore 20:00 Piazzale delle Regioni

Festa della Birra

Domenica 27

dalle ore 17:00 Cortile

La Giudea Un giorno da impressionisti Laboratorio di pittura

Giovedì 31

dalle ore 19:00Terrazza Castello Caetani

“Il prodotto locale”

SETTEMBRE

Sabato 2 e domenica 3

dalle ore 19:30 Centro storico

Giochi e mestieri antichi, Racconti di una vita vissuta

Domenica 3

dalle ore 10:00Piazza De Gasperi (in caso di pioggia Palazzetto dello Sport)

Esposizione coperte solidali

Venerdì 8

dalle ore 9:00 Centro Multimediale

Presentazione Album di Dario Pietrosanto "Descrizione di noi"

Sabato 16

dalle ore 17:00 Piazza Municipio

Tour in Bicicletta (Fondi - Monte San Biagio)

dalle ore 21:00

“VIcol'Art": degustazione prodotti tipici e mostra artigianato locale

Domenica 17

dalle ore 19:00 Auditorium Comunale “Sergio Preti”

“Oltre" il nuovo album di Simone De Fìlippis

Dal 20 al 24

dalle ore 17:00 Complesso San Domenico Auditorium “Sergio Preti”

Fondi Film Festival XXII ed.

Dal 22 al 24

dalle ore 18:00 Castello Caetani - sala conferenze

“Un libro per amico”

Domenica 24

dalle ore 9:30 Area antistante Mattatoio comunale

Tour In Bicicletta (Fondi - Monte San Biagio)

Dal 25 settembre al 15 ottobre

Castello Caetani

Mostra fotografica Fondi-Dachau

Ass. Cult. Fotografichemente

Venerdì 29

dalle ore 20:30 Auditorium “Sergio Preti"

Rappresentazione teatrale “Giulia Gonzaga” Ass. Drappo deM'Assunta

Sabato 30

dalle ore 18:30 Castello Caetani

“La Rinascita di William” presentazione del libro di Marco Tedesco