Fondi Street Food: al via la summer edition

Torna un evento che è ormai di casa a Fondi: il festival dello Street Food che porta nel cuore del comune pontino le eccellenze enogastronomiche italiane.



Il Fondi Street Food Summer edition, organizzato dall’Associazione “Utopia” con il patrocinio del Comune di Fondi e la collaborazione di Confcommercio Lazio Sud, Croce Rossa Italiana, Comitato di Fondi, Falchi di Pronto Intervento e Consorzio Fondi Più, arriva proprio per dare il benvenuto alla bella stazione e si terrà come di consueto tra piazza Giacomo Matteotti e Piazza Duomo venerdì 1 luglio.



La manifestazione sarà piena di ospiti che si esibiranno in varie zone del centro, tra questi ci sarà anche Bucalone, una celebrità tra Lazio e Campania, unico nell’intrattenere il pubblico con le sue performance travolgenti e un repertorio anticonvenzionale che spazia dal rock, ai classici italiani, dalle cover a brani frutto della sua estrosa anima cantautoriale.

Tra gli stand enogastronomici si prediligeranno la qualità e la tipicità, da tutta Italia e in particolare dalla nostra regione arriveranno truck con delizie che apprezzeranno sia i grandi che i piccini.

L'appuntamento

È dunque per venerdì 1 luglio a Fondi a partire dalle ore 19.00.



Il programma di Piazza Matteotti

19:30: Esibizione di danza classica e danza moderna delle allieve della Joydance ASD di Antonella Monforte.

22:00: Bucalone – One man Show

00:00: Live Deejay Set – Giandomenico Di Vito



Il programma di Piazza Duomo

19:30: Le stelle del domani by Fondi Ballet di Caerina Petronelli

21:00: Dadà – Back to 90’s

22:30: Esibizione danza aerea by Fondi Ballet di Petronelli Caerina

00:00: Live Deejay – Lost in the week