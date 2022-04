Tutto pronto per il Fondi Street Food spring edition

Dopo il successo dell’edizione natalizia, torna per una versione primaverile il Fondi Street Food, l’evento atteso dai buongustai.

In piazza Giacomo Matteotti e piazza Duomo domenica 24 aprile arriveranno i profumi e i sapori dei piatti tipici e del cibo di strada, ma anche tanto divertimento e intrattenimento per grandi e piccini.

Le degustazioni e gli spettacoli prenderanno il via dalle ore 17.00, scalderanno le piazze gli allievi della Joydance Asd, di Antonella Monforte, con un’esibizione di danza classica e moderna. Alcuni momenti saranno interamente dedicati ai bambini: per esempio in piazza Duomo dalle ore 18.00 si potrà assistere agli spettacoli del “Teatro d’Arte dei Burattini” di Silvio e Stefania Cocuzzo, a cura dell’Associazione Culturale “Indaco”.

Alle 18:30 il programma entrerà nel vivo con il ritmo dei Mama’s Bag, la band eseguirà un repertorio anni ’90 che farà ballare grandi, piccini e soprattutto ragazzi cresciuti nei mitici anni di “What is love”, “Believe” e “Blue (Da Ba Dee)”. Gli spettacoli dal vivo proseguiranno con il concerti dei Rocksottoassedio, tribute band di Vasco Rossi.

Alle 23:30 si proseguirà con il live dj set di Nicola Rosa.