Formia Film Festival: Arisa e Massimiliano Gallo ospiti d'eccezione

Torna per una edizione straordinaria estiva il Formia Film Festival: la manifestazione di arte, musica e spettacolo organizzata da Alfiere productions, in co-organizzazione con il Comune di Formia, con il patrocinio dell’Ente Parco Regionale Riviera d’Ulisse, in collaborazione con La Regione Lazio e la Banca Popolare del Cassinate.

Nella splendida cornice del Porticciolo di Caposele si terranno due serate di spettacolo: musica dal vivo con protagonisti di fama nazionale e internazionale, anticipazioni di nuove uscite cinematografiche e proiezioni di corti e trailer.

Si parte martedì 23 agosto con il concerto per voce e pieno di Arisa accompagnata dal maestro Giuseppe “Gioni” Barbera. Nel corso della serata sarà proiettato il trailer del cortometraggio “Libero” di Maurizio Rigatti con Francesco Pannofino, Brando Pacitto, Anna Ferruzzo, tra le cui musiche, a cura di Luca Longobardi, c’è canzone originale “L’arca di Noè” proprio di Arisa.

A seguire, la proiezione del cortometraggio “Leggero leggerissimo” di Antimo Campanile e la premiazione del pontino Francesco Apreda, chef stellato del ristorante Idylio by Apreda - The Pantheon Iconic Rome Hotel. Ospite della serata anche il pianista e compositore pontino di fama internazionale Francesco Taskayali.

Seconda e ultima serata in programma per mercoledì 24 agosto durante la quale ospite d’onore sarà Massimiliano Gallo, attore napoletano di teatro, cinema e Tv, vincitore di un nastro d’argento. La serata proseguirà con la voce della pontina Sabrina Marciano, storica Donna Sheridan nel musical “Mamma Mia!”, che insieme al musicista Massimo Aureli accompagnerà il pubblico in un viaggio tra brani e colonne sonore della musica e del cinema con un omaggio finale alla grande Monica Vitti.

Tra gli ospiti della serata anche il regista e casting director Fausto Petronzio, che presenterà i trailer dei film “La mia famiglia a soqquadro” e “Diversamente” e il regista Nando Morra con il cortometraggio “Il seme della speranza”. A seguire, la proiezione de “Il prezzo della verità”, cortometraggio del regista Renato Cerbone.

Entrambe le serate saranno condotte da Gianni Donati e la giovane attrice Fabiola Dalla Chiara, con incursioni di Anastasia Kuzmina, ballerina professionista di Ballando con le stelle, che regalerà al pubblico delle performance danzanti uniche e originali in entrambe le serate.

L’appuntamento

È dunque presso il porticciolo di Caposele il 23 e 24 agosto, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.