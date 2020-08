A Formia la XVI edizione del Jazzflirt festival

Venerdì 14 e sabato 15 agosto: queste le due date a Formia della sedicesima edizione del Jazzflirt festival, manifestazione della quale anche quest’anno, nonostante tutto, la coriacea associazione Jazzflirt-Musica & altri Amori è riuscita a garantirne la continuità grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale. Un’edizione del tutto particolare nata dalla volontà di ringraziare gli artisti del territorio che hanno contribuito, del tutto gratuitamente, alla riuscita di alcune iniziative durante il lockdown per il coroanvirus, testimoniando con le loro performance la propria generosità in un momento di grandissima difficoltà. E così sedici musicisti raggruppati in due serate avranno la possibilità di presentare i propri progetti.

Venerdì 14 agosto partire dalle 21.15 sul palco dell’Arena “Caposele” si alterneranno dapprima il Brew 4et, un progetto che parte da suoni acustici senza preconcetti e stereotipi ma nel rispetto della tradizione dando spazio alle contaminazioni: Brew, appunto un infuso di diverse esigenze musicali, voci da un timbro differente ma complementari. A seguire sarà la volta del Gloria Trapani “Life is there and everywhere”, progetto dell’elegante cantautrice gaetana caratterizzato dal fertile incontro del Jazz con la Canzone d’Autore, che è anche il fulcro emozionale del suo ultimo lavoro discografico “Life is there and everywhere”, in cui l’artista si muove su terreni sonori differenti, passando dall’anima intimista e calda delle ballate fino a momenti di forte impatto ritmico alla ricerca della massima espressione degli strumenti acustici.

Il 15 agosto sarà la volta invece prima del Dab trio, altra formazione locale che si focalizza sulla produzione di brani originali con l'ausilio dell'effettistica e della registrazione estemporanea mediante loop station. Uno spiccato interplay, una naturale preferenza per i tempi dispari ed i groove incalzanti su cui si incastonano riff e temi, immediati quanto efficaci, sono le caratteristiche di questa formazione attualmente impegnata nella preparazione del loro secondo album. Si concluderà con l’esibizione del Gymnasium Quartet, giovane formazione che nasce con la volontà di far confluire fede, sogni e coscienza in un unico flusso sonoro quale voce narrante di un racconto da scrivere e condividere estemporaneamente. Con un repertorio di brani originali, esploreranno sonorità legate al jazz attingendo anche da mondi apparentemente lontani da esso, come la musica classica e la world music.

Durante i giorni del festival sarà anche allestita una mostra fotografica a cura del Circolo fotografico-culturale “l’altro sguardo”, collettiva che vuole rappresentare le emozioni che sprigiona la musica sia essa jazz, rock o popolare, su un palcoscenico o per strada.

La prevendita dei biglietti sarà a cura del Comune di Formia. L’acquisto sarà possibile in prevendita al prezzo di € 5,00, esclusivamente presso l’ufficio informazioni e Accoglienza Turismo in via Vitruvio presso la casa comunale, a partire dal giorno 10 agosto.

Questo il programma

14 agosto 2020 - FORMIA “ARENA CAPOSELE” - ORE 21.15 –

BREW 4et

Gianluca Manfredonia - Vibrafono

Giuseppe Giroffi – sassofono

Luca Varavallo – contrabbasso

Alessandro Perrone – batteria

GLORIA TRAPANI “LIFE IS THERE AND EVERYWHERE”

Gloria Trapani – voce, chitarra piano

Luigi Di Chiappari – piano, chitarra

Alessandro Del Signore – contrabbasso, basso elettrico

Davide Di Pasquale – Trombone

Donato Cedrone – violoncello

15 agosto 2020 - FORMIA “ARENA CAPOSELE” - ORE 21.15

DAB TRIO

Dario D'Abrosca - Sax Tenore / Tastiera

Ivan D'Abrosca - Basso Elettrico

Rodrigo Bastoni - Batteria

GYMNASIUM QUARTET

Domenico Vellucci - sassofono

Paolo Zamuner - pianoforte

Armando Iacovella – chitarra

Alessandro Forte - batteria