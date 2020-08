Formia, visite guidate alla Torre di Mola

Dopo la riapertura del “Cisternone Romano” a Formia, proseguono anche le visite guidate gratuite alla Torre di Mola. Per il mese di agosto sono ancora due gli appuntamenti per cittadini, turisti e visitatori nell’ambito dell’iniziativa per l’estate organizzata da Sinus Formianus, sabato 22 e sabato 29 agosto.

Le visite verranno effettuate con le dovute cautele e nel pieno del rispetto delle norme anti-covid con ingresso di massimo 15 persone ogni ora alle 17, alle 18 e alle 19 per un giro all’esterno e parzialmente all’interno seguendo il racconto delle guide.

Come per tutti gli altri siti, all’ingresso le persone prenotate dovranno riempire e sottoscrivere il modulo anti-contagio, gli verrà misurata la temperatura, dovranno indossare la mascherina; sono poi disponibili dispenser con disinfettante sia all’ingresso che all’uscita. Terminate le procedure si accede alla visita alla Torre di Mola, che dura circa 40 minuti, con la guida abilitata. E’ necessaria la prenotazione.