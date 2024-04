Al Teatro Fellini va in scena lo spettacolo per bambini “Foto di Gruppo”

Un appuntamento dedicato ai più piccini quello di domenica 7 aprile al Teatro Fellini di Pontinia con lo spettacolo “Foto di Gruppo” nato dalla collaborazione tra Dimensioni Musicali e Chiara Agresti.

Si tratta di una originale lettura teatrale musicata adatta a bambini di ogni età e ai loro genitori. Un insieme di musica e divertimento per un racconto semplice e divertente liberamente ispirato dal testo di Gek Tessaro.

Protagonista della storia è una scimmietta che passeggia per la Savana e si imbatte in una macchina fotografica abbandonata. La scimmietta decide di scattare una fotografia e così molti animali esotici arrivano per essere fotografati tutti insieme. Tra musica, suoni e tanti colori il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente al racconto della storia in una vera e propria performance collettiva.

Sul palco ci sarà Chiara Agresti, operatrice teatrale per l’infanzia che da tempo realizza performance per bambini e famiglie e corsi di teatro rivolti alla seconda infanzia. Con lei ci saranno Virginia Fiorini, violoncellista, e Romy Carra, musicoterapista, entrambe educatrici musicali per la prima infanzia con grande esperienza performativa.

L’appuntamento

È per domenica 7 aprile alle ore 17.00 presso il Teatro Fellini di Pontinia. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 392/5407500, i biglietti sono disponibili anche online sul circuito Ciaotickets.