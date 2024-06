Fotogrammi – Nel flusso della memoria: la personale di Hubert Bujak allo Spazio COMEL

L’arte polacca arriva allo Spazio COMEL con la personale di Hubert Bujak “Fotogrammi – Nel flusso della memoria” a cura del Prof. Giorgio Agnisola, che sarà inaugurata sabato 8 giugno.

Hubert Bujak torna a Latina dopo aver vinto dal X edizione del Premio COMEL nello scorso autunno per mostrare al pubblico pontino una serie di composizioni fatte di targhe in alluminio e di tele.

Ogni composizione è fatta di tasselli, frammenti di una narrazione espressionista ricca di colori accesi ma legata alla realtà quotidiana, filtrata attraverso l’occhio dell’artista, che a volte è onirica e fiabesca, altre volte cruda e drammatica.

In mostra fusioni in alluminio e opere di pittura di grandi dimensioni che accompagneranno l’osservatore in questo “flusso artistico” fatto di idee, concetti, sensazioni. Attraverso associazioni, giustapposizioni e contrapposizioni si potrà conoscere un universo artistico complesso e affascinante.

L’appuntamento

Con l’inaugurazione della mostra è per sabato 8 giugno alle ore 18.00, l’esposizione sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 17 alle 20 fino al 23 giugno.

Cenni biografici: Nato nel 1980, frequenta la Facoltà di Pittura e Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Wroc?aw. Partecipa a diverse mostre personali e a diverse decine di mostre collettive in Polonia e all’estero. Nel suo lavoro utilizza forme semplici, simboli, archetipi, trovando per essi nuovi contesti. Fondamentale nel suo lavoro è la scoperta delle potenzialità espressive dei materiali utilizzati e l’esplorazione delle fonti della creatività artistica nel suo strato primario ed emotivo. Ciò è legato a un’idea dell’arte come una delle attività spirituali umane più primordiali. Vive e lavora a Wroc?aw.