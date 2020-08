"Frammenti di attualità", a Cori la 12esima edizione della rassegna

Torna a Cori "Frammenti di attualità", la rassegna giunta alla sua 12esima edizione che ha l’obiettivo di affrontare tematiche odierne attraverso spettacoli teatrali seguiti da un dibattito con esperti.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale ‘Il Buonumore’, con il contributo e patrocinio della Regione Lazio, con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia di Latina, della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni, della Camera di Commercio di Latina, del comune di Cori e, quest’anno, anche con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

L’evento è in programma il 30 agosto e poi l'1 e il 3 settembre dalle 20.45 presso la suggestiva piazza rinascimentale di Sant’Oliva a Cori.

A dare il via alla rassegna, domenica 30 agosto, lo spettacolo teatrale BORDERLINE: Frammenti di DNA, tratto dal libro dello scrittore inglese Dennis Kelly con regia tutta al femminile di Marianna de Pinto. A seguito il dibattito “Bullismo: come riconoscerlo?”. Ad affrontare il dibattito saranno presenti:

• Giovanna Pini – Presidente del Centro nazionale contro il Bullismo - BULLI STOP

• Federico Bianchi di Castelbianco - Psicoterapeuta dell'età evolutiva

• Stefano Peiretti – Consulente informatico, docente e formatore

• Teresa Manes - Attivista nelle campagne di prevenzione e contrasto del bullismo e cyber bullismo

Si continua mercoledì 1° settembre con lo spettacolo VOTA KURT COBAIN, monologo sullo stato del paese e sulla responsabilità etica e politica dell’artista, di Arianna Gaudio e Filippo Gatti, regia di Federico Vigorito. Al termine dello spettacolo inizierà il dibattito dal titolo “Politica: è al servizio della gente?”. Al dibattito saranno ospiti:

• Gianfranco Pasquino – Politologo e Professore Emerito di Scienza politica

• Roberto Chinzari – Giornalista e Conduttore Tg1

• Fabio de Nardis - Professore di Sociologia dei fenomeni politici

• Diego Fusaro – Saggista e opinionista. Docente presso IASSP

A chiudere la rassegna, in data giovedì 3 settembre, sarà RAUTALAMPI, spettacolo sul razzismo, sulle minoranze e sull’emancipazione, di Laura Garofoli, Nedzad Husovic e Nexus. A fine spettacolo ci sarà l’ultimo dibattito sul “Razzismo: come combatterlo?”. A confrontarsi su questa tematica ci saranno:

• Marco Impagliazzo – Professore ordinario di Storia contemporanea e della pace

• Noemi Di Segni – Presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane

• Berardino Palumbo – Professore ordinario di Antropologia Sociale

• Vladimir Luxuria - Opinionista e attivista per i diritti LGBT

Le tavole rotonde saranno moderate dal giornalista e conduttore Michele Cucuzza.