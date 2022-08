Francesco Bruno e Silvia Lorenzo in concerto al Ninfa Jazz

Dopo le tappe di Roma, Montalcino e Lucca Onirotree (Alfamusic) approda sul palco del Ninfa Jazz 2022 da dove verrà presentato il nuovo progetto del chitarrista e compositore Francesco Bruno - nato dal dialogo artistico con l’attrice e cantante Silvia Lorenzo - verrà presentato. Il concerto nello straordinario Giardino di Ninfa, luogo famoso in tutto il mondo per la sua maestosa bellezza naturale, è in programma per sabato 13 agosto alle 21.30.

L’ensemble vede la partecipazione del batterista Valerio Vantaggio e del contrabbassista Andrea Colella, due tra i più apprezzati musicisti della scena jazz della capitale.



Onirotree è un lavoro che parte dal comune desiderio di riscoperta di alcune tra le più affascinanti melodie ormai parte della tradizione musicale dei vari paesi del bacino del mediterraneo e oltre: dando voce anche a sonorità e a spunti musicali le cui origini sono ancora oggi spesso ignote. I brani scelti appartengono alla tradizione Italiana, Greca, Francese, Sefardita, Israeliana e Brasiliana. Melodie semplici ritrovate e versi scarni che ci parlano dell’amore coniugato nelle sue infinite forme, di passioni che non conoscono né tempo né confini geografici.