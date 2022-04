Frankenstein tra letteratura e scienza all'Ariston di Gaeta

Si terrà il prossimo 28 aprile, in primo appuntamento, alle ore 20.30, e il 18 maggio alla stessa ora la seconda serata, presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta, il nuovo lavoro della Cantina Teatrale La Luccicanza dal titolo "Frankenstein tra Letteratura e Scienza".

Con la regia di Diego Sasso, in collaborazione con l'Associazione Salotto Culturale Koinè di Formia e la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di Gaeta, la pièce teatrale è ripresa, ispirata e adattata su uno dei romanzi più significativi della letteratura mondiale: Frankenstein di Mary Shelley.

Con i costumi di Irma Fantasia, gli interpreti guideranno il pubblico nel racconto della nascita e la maturazione della scrittrice, in particolar modo tutte le influenze idealistiche e filosofiche che ella ha potuto vivere e sperimentare nella sua casa dove viene cresciuta dal padre, il filosofo e scrittore William Godwin.

La storia romanzata si espande con la presenza in scena e a video di tutti i personaggi creati dalla scrittrice, che ripercorre, tutto l'assorbimento filosofico e scientifico che nella sua vita ha sperimentato traducendo una folgorante letteratura, dando voce, interiorità e ragioni verso una ricerca, della miglior condizione di vita in parallelo con la scienza che resta un modo per curare e conoscere a fondo la vita, ma non di rigenerarla artificialmente dalla morte.

Altra risorsa scenica di narrazione e riflessione è la storia personale del Dottor Frankenstein, il quale corrisponde alla bellezza, ma anche all'ossessione e a volte poca apparente moralità di uno scienziato che è ormai prigioniero della sua stessa ricerca per giungere e poi inseguire quella "scintilla" che lo porterà a conseguenze devastanti per lui e per i suoi cari, vittime di azioni malvagie che la Creatura compie, la quale di canto suo, soffre di essere stato così tanto voluto, ma poi abbandonato e infine ingannato perchè non corrisponde alla natura, alla presunta perfezione, ma che la stessa natura gli insegna ad amare, mentre gli uomini lo rifiutano e non accettano solo per le sue mostruose apparenze. Vicende dunque che porteranno Mary Shelley nel 1816 alla prima stesura del romanzo.

Un copione che sperimenta e fonde i due linguaggi, mescolandoli in alternanze di scene che vedranno lo spettatore passare, dalla visione viva del palco, alle proiezioni cinematografiche inedite nello svolgimento di 2 serate capaci di essere legate, ma allo stesso tempo, indipendenti tra loro.