Frontemare Sound: a San Felice tra benessere, buon cibo e musica

Il 30 settembre San Felice Circeo diventerà meta di una nuova incredibile esperienza che coinvolgerà sia il pubblico adulto che quello più giovane.

Nasce così “FronteMare Sound”, l’iniziativa promossa da GasssEventi pronta ad ospitare il pubblico nella spettacolare cornice del “You Beach Experience”. Mare, sabbia dorata e l’incredibile magia di San Felice Circeo, sono questi gli elementi principali che renderanno veramente unica questa esperienza.

Le porte dello stabilimento balneare saranno spalancate dalle ore 12.00, dove ad accogliere il pubblico ci saranno un’area relax, un’area food e un’area market.

Il “FronteMare Sound” nasce dall’esigenza di regalare al pubblico una giornata interamente dedicata al proprio benessere e alle proprie passioni. Per questi motivi nell’area relax saranno presenti massaggiatori, professionisti del benessere, pronti a coccolare i presenti tra un drink e un’installazione visual.

L’area food sarà allestita dando spazio alle attività locali, che per l’occasione elaboreranno dei menù particolarmente gustosi ed interessanti. Largo spazio è stato dato anche all’area market, interamente dedicata a chi ha la passione di acquistare capi vintage. Per l’occasione parteciperanno all’area market, attività dell’agro pontino già in voga nel campo della moda come per esempio Future Vintage di Latina.



Un altro degli obiettivi principali dell’organizzazione è quello di far immergere completamente il pubblico in un’esperienza che oltre al benessere fisico, appaghi anche quello sensoriale. Proprio per questo saranno presenti delle installazioni artistiche, vere e proprie opere d’arte da osservare e commentare insieme.

GasssEventi ha pensato proprio a tutto per rendere indimenticabile questa iniziativa. Infatti, oltre alle aree adibite all’arte, al food, al benessere al merchandising, vi saranno anche due ulteriori palchi completamente dedicati alla musica. Da una parte ci sarà il primo palco ribattezzato Club On The Beach, che porterà all’attenzione del pubblico veri e propri talenti della musica elettronica internazionale come: Alessandro Pannone, Andrea Maracchioni, Gigi Galli, Guglielmo Bernardini b2b Dante, Leonardo Benassi b2b Giuseppe V, Simone Leva, Zurko.

Gli artisti accompagneranno il pubblico con le loro performance, dalle ore 12.00 fino alle ore 19.30. Orario in cui il pubblico avrà la possibilità di spostarsi verso l’altro stage che vedrà protagonisti: GNMR,Lil Jolie live, Ketama 126. GNMR, conosciuto anche come Gianmaria Coccoluto, figlio dell’indimenticabile Claudio. Gianmaria è da tempo proiettato sulle orme del padre e già ha raggiunto innumerevoli successi che lo rendono l’artista perfetto per completare una line up così turgida e matura.

Nel rispetto dell’ambiente, delle norme di sicurezza e delle misure di contenimento ancora vigenti, sono stati messi a disposizione un numero limitatissimo di ingressi. Per l’occasione saranno acquistabili due tipi di braccialetto, validi entrambi per l’ingresso all’iniziativa ma che daranno accesso a servizi differenti. Con l’acquisto del braccialetto green, al costo di 27€, si potrà accedere all’evento, partecipare alle attività presenti e sostare nell’area beach. Con l’acquisto del braccialetto red, al costo di 80€ [2 drink premium compresi nel costo del bracciale], avrai sempre accesso a tutte le attività, ma potrai accedere anche all’area Backstage provvista di maggiori comfort. Tra questi ultimi ci saranno un bar privato, attivo solo per coloro che hanno acquistato il braccialetto red.



Il bar in questione sarà gestito da Polo Nord di Frosinone, che ha ideato un menù di cocktail esclusivi. Meno coda per arrivare al tuo drink e cocktail unici per l’occasione.



Per informazioni su dove acquistare i braccialetti è possibile consultare la pagina di GasssEventi o recarsi presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa.