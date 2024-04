Funny Money: la commedia al Teatro Moderno

Un altro spassoso appuntamento al Teatro Moderno di Latina con la commedia Funny Money, celebre testo di Ray Cooney portato in scena da Matteo Vacca che cura anche la regia dello spettacolo.

Cosa succede quando per sbaglio in metropolitana la propria valigetta di lavoro viene scambiata con un'altra piena zeppa di soldi?

E se i soldi sono talmente tanti da far pensare di mollare tutto e fuggire in Messico? Questo fortuito caso capita al tranquillo e ordinario Riccardo e arriva a scombinare la sua vita routinaria con la compagna Alessandra che non è molto disposta a partire per far perdere le proprie tracce in un altro continente. La situazione si viene a complicare ulteriormente quando la Mafia arriva a rivendicare la valigetta col malloppo.

In scena accanto a Matteo Vacca: Marco Fiorini, Claudia Ferri, Martina Zuccarello, Walter Del Greco, Elisa Pazi ed Eric Bastianelli.

L’appuntamento

È al teatro Moderno per ben quattro repliche una venerdì 19 aprile alle 21.00, due sabato 20 aprile alle 17.00 e alle 21 e l’ultima domenica 21 aprile alle 17.00. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione il numero 0773 66 05 50 e l’indirizzo email info@modernolatina.it