Fuori dalle righe summer: la rassega letteraria a Formia

Attivissima on line durante il periodo di chiusura per via del COVID-19, torna ad operare dal vivo l’associazione culturale Fuori Quadro che con il patrocinio del Comune di Formia organizzata la rassegna estiva “Fuori dalle righe summer”.

Quattro serate dedicate alla letteratura in compagnia di quattro autori originali e importanti nel panorama contemporaneo ospitate dalle splendida terrazza del Circolo Nautico Caposele.

Si parte lunedì 21 giugno alle ore 19 con una serata che vedrà ospite d’eccezione Loredana Lipperini, scrittrice e voce storica di Rai Radio 3 con il suo nuovo romanzo “La notte si avvicina” (Bompiani). La rassegna continuerà il 9 luglio con Nicoletta Verna e il suo “Il valore affettivo” (Einaudi), menzione speciale al Premio Calvino 2020 e il 16 luglio Alessio Cuffaro con “Nessuna ragione al mondo” (Elliot edizioni). La rassegna terminerà il 30 luglio con l’illustratrice Anarkikka e “Smettetela di farci la festa” (People), vignette e parole sul tema della violenza e del linguaggio che usiamo nel raccontarla.

L’ingresso è libero ma, nel rispetto delle norme anti COVID-19, è obbligatoria la prenotazione da effettuare inviando una email all’indirizzo assfuoriquadro@gmail.com o redandosi presso la sede dell’associazione Fuori Quadro sita in via Vitruvio 344 a Formia.

Il programma della manifestazione:

Lunedì 21 giugno ore 21.00

Loredana Lipperini LA NOTTE SI AVVICINA

(Bompiani)

Venerdì 9 luglio ore 21.00

Nicoletta Verna IL VALORE AFFETTIVO

(Einaudi)

Venerdì 16 luglio ore 21.00

Alessio Cuffaro NESSUNA RAGIONE AL MONDO

(Elliot Edizioni)

Venerdì 30 luglio ore 21:00

ANARKIKKA

SMETTETELA DI FARCI LA FESTA

(People)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...