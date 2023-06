Fuori dalle Righe Summer: la rassegna letteraria a Formia

Orario non disponibile

Quando Dal 20/06/2023 al 21/07/2023 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Formia

Torna la rassegna estiva Fuori dalle Righe promossa dall’Associazione Fuori Quadro che unisce il piacere del dialogo, dell’approfondimento e la scoperta di luoghi caratteristici di Formia con la presentazione di libri.

Quattro appuntamenti tra giugno e luglio che animeranno il Circolo Nautico Caposele, il Cancello di Castellone, senza dimenticare l’ormai celebre passeggiata letteraria.

Si parte con un’ospite d’eccezione, che ormai tradizionalmente apre la rassegna: Loredana Lipperini, che martedì 20 giugno presso il Circolo Nautico di Caposele presenterà i suoi ultimi racconti lunghi “La strada giusta” (Tetra Edizioni) e “Il modo in cui ti chiama” nell’antologia “Willie Lo strambo e altre storie” (Sperling&Kupfer). Prendendo spunto dai suoi ultimi lavori, la scrittrice, giornalista, intellettuale attenta e voce storica di Rai Radio 3 si racconterà ai presenti.

Secondo appuntamento mercoledì 28 giugno al Cancello di Castellone con il collettivo Mis(S)conosciute per un incontro dedicato a due autrici del ‘900 per molto tempo dimenticate o non valorizzate, Goliarda Sapienza e Fabrizia Ramondino, entrambe legate al golfo di Gaeta. L’incontro con Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio partirà da “L’esile penna: Fabrizia Ramondino. Itinerari di vita e letteratura ai confini tra realtà e immaginazione” (LiberAria).

Il 14 luglio torna la passeggiata letteraria. Quest’anno sul tratto di Appia antica tra Itri e Fondi accompagnati da “I percorsi del gusto nel Lazio. 15 Itinerari a piedi tra natura e degustazioni" con l’autrice Roberta Micillo (Edizioni Lupo).

Chiude la rassegna un ultimo appuntamento in programma per venerdì 21 luglio alle ore 21:00 con lo scrittore Mauro Covacich e il suo “L’avventura terrestre” (La Nave di Teseo). Giornalista e bravissimo scrittore, già finalista del Premio Strega e del Premio Campiello, nel 1999 l’Università di Vienna gli ha conferito l’Abraham Woursell Award.