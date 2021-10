Gabriel Sanchez a Latina: la personale Let Me In al Vista Space

Ben due le mostre che Monti 8 propone al pubblico pontino nel periodo che va da ottobre a dicembre: la personale dell’artista messicana Ana Segovia alla galleria Monti 8 e la personale Let Me In di Gabriel Alejandro Sanchez presso il nuovo spazio Vista in via Papiniano.

Mentre Ana Segovia esplora corpi, posture e sensualità, Gabriel Sanchez concentra le sue opere sull’osservazione del lato più emotivo dei suoi personaggi, colti in momenti di solitudine durante la pandemia.

Sanchez, sebbene cubano di origine, è nato e cresciuto negli Stati Uniti. Queste opere nascono dopo un suo soggiorno a Cuba, sessant’anni dopo che la sua famiglia ha lasciato l’isola. L’incontro con questa cultura, conosciuta solo attraverso le foto di famiglia e i racconti dei nonni, lo invade per il suo calore, per i colori avvolgenti, per l’autentico contatto umano meno contaminato dalle tecnologie moderne, per l’apertura delle persone.

Questa umanità accogliente e colorata pervade le opere di Gabriel Sanchez che con abilità tecnica riesce a immortalare nelle sue particolari peculiarità dalla povertà al sentimento religioso. Il suo realismo quasi fotografico è così addolcito dalle tinte calde e da atmosfere più pacate.

La mostra sarà inaugurata mercoledì 6 ottobre e rimarrà aperta al pubblico fino al 6 dicembre.

L’appuntamento

È dunque in via Papiniano il 6 ottobre alle ore 18.30.

