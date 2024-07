Gastronomia e Folklore nel Borgo di Trivio: a Formia musica, buon cibo e divertimento

Nello storico Borgo di Trivio a Formia si anima il sabato sera di una festa che farà felici grandi e piccini. Il centro socio culturale il Trivio organizza “Gastronomia e Folklore nel Borgo di Trivio”.

Il 20 luglio infatti a partire dalle re 20.00 accoglierà i visitatori con spettacoli itineranti, artisti di strada, musica dal vivo. Non mancheranno gli stand gastronomici per gustare le specialità locali e l’animazione per i più piccini con una truccatrice e tante sorprese.

A partire dalle ore 22.00 in piazza Sant’Andrea si potrà ballare sulle note di grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90.

L’appuntamento

È dunque a Formia sabato 20 luglio a partire dalle 20.30.