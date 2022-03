Il Gatto con gli Stivali in scena al Teatro Gigi Proietti

Tornano al Teatro Gigi Proietti di Priverno gli appuntamenti dedicati al pubblico più giovane con gli spettacoli primaverili della rassegna Famiglie a Teatro a cura di Matutateatro.

Sabato 5 marzo alle ore 17.30 la compagnia Fantacadabra Teatro porterà in scena il Gatto con gli Stivali.

Un grande classico della letteratura per ragazzi che diventa uno spettacolo leggero, ironico, dove la fantasia regna sovrana e si fonde con la Commedia dell’Arte per far divertire grandi e piccini.

L’appuntamento

È dunque per sabato 5 marzo alle ore 17.30. per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando o mandando un messaggio Whatsapp ai numeri 3286115020 o 3291099630.