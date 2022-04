Gentle: la personale di Marta Mangiapelo all’Oxer

In occasione del lancio mondiale di uno degli isekai più celebri del momento Sword Art On Line di Reki Kawahara arrivato nei cinema solo per pochi giorni i primi di aprile, è stata inaugurata al multisala Oxer la mostra Gentle della giovane ma talentuosa mangaka Marta Mangiapelo, in arte Martolina-chan a cura di Fabio D’Achille e il suo MAD Museo d’Arte Diffusa.

Autrice di un manga yaoi, propone al Multisala Oxer alcune tavole e illustrazioni del suo lavoro, prediligendo pose e primi piani dei suoi personaggi. Le sue opere saranno in esposizione fino al 20 maggio.

Classe 2003, studentessa all’ultimo anno del Liceo Artistico Buonarroti di Latina con alle spalle diversi corsi di perfezionamento, Marta Mangiapelo ha trovato nel mondo dei manga il suo strumento comunicativo preferito. Ha già esposto in alcune mostre nella nostra provincia tra le quali MAD Donna 2022 a Sabaudia, ora al MAdXi di Latina.