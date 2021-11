Giannino Stoppani in Arte Burrasca in scena a Opera Prima Teatro

green pass over 12 e prenotazione obbligatori

Nuovo appuntamento dedicato al pubblico più giovane a Opera Prima Teatro, all’interno della rassegna Teatro a Merenda arriva “Giannino Stoppani in Arte Burrasca”.

Sul palco del teatro di via dei Cappuccini Gloria Sapio e Maurizio Repetto, della compagnia Settimo Cielo diretti da Giacomo Sette, che porteranno in scena la storia di un bambino di dieci anni nella Toscana di fine ‘800, ispirato in parte alla mitica figura di Gianburrasca.

Giannino Stoppani con il suo candore di bambino stanerà le ipocrisie del mondo degli adulti e per questo verrà mandato in collegio dove guiderà la rivolta dei bambini contri i direttori troppo severi.

Una storia di crescita e di formazione che mescola sapientemente vari linguaggi: sul palco sarà presente un grande diario sul quale verranno proiettate ombre delle figurine ispirate alle caricature del Giornalino di Gianburrasca, alle quali si aggiungeranno del videomapping, la recitazione sarà arricchita da brani cantati, principalmente rap, per avvicinarsi alle filastrocche dei bambini e ai ritmi contemporanei: brani originali e melodie d’epoca rivisitate in chiave moderna.

Uno spettacolo adatto a tutta la famiglia: ai bambini che si ritroveranno nelle monellerie di Giannino e negli adulti che ricorderanno le letture dell’infanzia.

L’appuntamento

È per domenica 21 novembre alle ore 17.30, è necessario il green pass per i maggiori di 12 anni e la prenotazione da effettuare ai numeri 347 7179808 o 331 7872869.