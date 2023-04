I Giardini della Landriana: le aperture per il 2023

Tornano ad aprire al pubblico, dopo la pausa invernale i giardini della Landriana, uno splendido spazio fatto di natura, sogno e poesia.

Sul finire degli anni ’50 il Marchese Gallarati Scotti e sua moglie Lavinia taverna acquistarono una proprietà rurale nell’agro Romano, a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea.

In quel periodo il terreno era brullo e pieno di mine e bombe inesplose, rimaste dopo i tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale, i marchesi decisero di piantare degli alberi per proteggere dal sole e dal vento la proprietà, fu solo per caso, che la marchesa Lavinia iniziò a piantare fiori dopo che un’amica le ebbe regalato una bustina di semi.

Il giardino oggi consta di oltre 10 ettari divisi in veri e propri ambienti botanici, realizzati a partire dal 1967 dall’architetto paesaggista Russell Page: dalla valle delle rose al giardino degli aranci, dal viale bianco al prato blu, dal giardino degli ulivi all’angolo delle magnolie.

Un luogo incantato che unisce l’amore per la natura, l’approccio poetico e riflessivo a una organizzazione degli spazi scientifica e pensata.

Il Giardino, che durante l’anno ospita anche delle fiere dedicate al giardinaggio, apre le sue porte al pubblico nei fine settimana da aprile a novembre per gruppi e singoli visitatori.

La visita al giardino è solo guidata ed è disponibile anche in inglese e francese. Nelle giornate di apertura la prenotazione è obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente e va effettuata o via email all’indirizzo visite@landriana.com oppure al numero +39 333 2266855 (anche via sms o Whatsapp). Nei giorni in cui si svolgono le nostre mercato il giardino è visitabile anche senza prenotazione.

Il calendario delle aperture per il 2023

APRILE

Le domeniche (2-16-30) con visita alle ore 11.30

Lunedì di Pasquetta (10) con visite alle ore 10:00 e alle ore 11.30

Weekend 22-23-24-25 – "PRIMAVERA ALLA LANDRIANA"

27° edizione Mostra mercato del giardinaggio di qualità (piante insolite e rare, alberi, fiori, bulbi, attrezzi, vasi, arredamento da giardino, complemento d'arredo … e una zona di prodotti enogastronomici) - Orario di apertura: dalle ore 10.00 alle ore 19.00

MAGGIO

Lunedì 1 con visite alle ore 10:00 e alle ore 11:30

I sabati (6-13-20-27) con visita alle ore 11.30

Le domeniche (7-14-21-28) con visita alle ore 11.30

GIUGNO

Venerdì 2 con visita alle ore 10:00 e alle ore 11:30

Le domeniche (4-11-18-25) con visita alle ore 11.30

LUGLIO

Sabato 1 con visita alle ore 11.30

Domenica 2 e 9 con visita alle ore 11.30

AGOSTO

Chiuso

SETTEMBRE

Le domeniche (3-10-17-24) con visita alle ore 11.30

OTTOBRE

Domenica 1 con visita alle ore 11.30

Week end 6/7/8 “AUTUNNO ALLA LANDRIANA”

22° edizione Mostra mercato del giardinaggio di qualità in veste autunnale (piante insolite e rare, alberi, fiori, bulbi, attrezzi, vasi, complemento d'arredo e una zona di prodotti enogastronomici)

Orario di apertura: dalle ore 10.00 alle ore 18.00

NOVEMBRE

Mercoledì 1° con visita alle ore 11.30