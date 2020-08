"I Giardini di Marzo" in concerto all’Azienda agricola Ganci

Dopo il grande successo degli ultimi appuntamenti, “I Giardini di Marzo”, la famosa tributi band di Lucio Battisti, tornano ad esibirsi con un concerto presso l’Azienda Ganci a Latina. La GdM Live di Frank Onorati presenta così il quarto ed ultimo evento di questa estate fissato per sabato 22 agosto.

La band, nata nel 2007 con l'appassionato intento di rendere omaggio alla grande coppia Battisti/Mogol, interpreterà in chiave moderna e del tutto personale alcuni dei brani più celebri e non per regalare ai presenti una serata all’insegna dell’ottima musica e non solo. Ospiti della serata Silvia Salvatori (Mezzosoprano drammatico, insegnante di canto lirico e moderno, pianoforte e coro) e Loredana De Paola (attrice, autrice cabarettista, componente del format teatrale e televisivo “Bambine Cattive”). Presenta Gilda Sacco.

L’appuntamento

L’appuntamento dunque per sabato 22 luglio a partire dalle ore 21 presso l’Azienda Agricola Ganci a Borgo Grappa (dalle 20 se si vuole partecipare anche alla cena con prenotazione obbligatoria al numero 0773/208219). Per info sui biglietti del concerto: 3395915402 - 3397651790.