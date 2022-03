Giardino di Ninfa: il calendario ufficiale delle aperture del 2022

Con l’arrivo della primavera torna ad aprire le sue porte al pubblico uno tra i luoghi più belli al mondo: il Giardino di Ninfa.

Come di consueto ripartono le aperture con l’arrivo della primavera e proseguiranno nei fine settimana e nei principali giorni festivi per tutto l’anno fino al 1 novembre, in modo da poter ammirare il giardino in tutte le stagioni, quando offre atmosfere, colori e profumi completamente diversi ma sempre stupefacenti.

Le rovine dell’antica città medievale compenetrate nella natura, attraversate dal fiume e dalle cascatelle create ad hoc dalla famiglia Caetani attirano turisti da ogni dove. La Fondazione Roffredo Caetani fa sapere che, secondo il consueto studio sull’andamento delle visite e sul gradimento dei visitatori, nel biennio di pandemia è aumentato il numero di visitatori rispetto agli anni precedenti. Un risultato incredibile che non solo premia il lavoro della Fondazione Roffredo Caetani che proprio quest’anno celebra i 50 anni della sua nascita, ma anche la magia di questo luogo che continua a incantare il pubblico.

Tanti saranno gli eventi che si svolgeranno nel giardino nel corso dell’anno, anche in vista di questo importante anniversario della fondazione che lo gestisce. Per effettuare una visita a Ninfa è obbligatoria la prenotazione da inoltrare consultando il sito ufficiale. È possibile combinare la visita guidata al giardino con quella al Castello Caetani di Sermoneta, si consiglia comunque di tenere d’occhio le pagine social della fondazione e del giardino per conoscere eventuali disposizioni in caso di restrizioni pandemiche o di altro genere.

Il calendario ufficiale delle aperture:

Marzo: 19, 20, 26, 27



Aprile: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30



Maggio: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29



Giugno: 2, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26



Luglio: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31



Agosto: 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28



Settembre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25



Ottobre: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30



Novembre: 1