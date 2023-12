Apertura straordinaria del Giardino di Ninfa

Un’occasione imperdibile per ammirare i caldi colori dell’autunno e lo spettacolo di uno dei giardini più belli del mondo è quella dell’8 dicembre quando le porte del Giardino di Ninfa saranno aperte in via eccezionale.

L’apertura straordinaria, organizzata dalla Fondazione Roffredo Caetani, permetterà di vedere il giardino in un periodo inconsueto e godere degli splendidi colori dell’autunno, del foliage e delle ultime fioriture delle rose prima che tutto si addormenti durante l’inverno.

Un modo originale per passare una giornata festiva, in cui di solito ci si prepara al Natale, e rimanere comunque a contatto con la natura e con la storia dell’affascinante città medievale di Ninfa.

“Dopo la tradizionale chiusura del 1 novembre – spiega il presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Massimo Amodio – abbiamo ricevuto numerose richieste da visitatori che desideravano ammirare la bellezza del giardino in quella che possiamo senza dubbio definire una stagione particolare, con l’autunno arrivato certamente in ritardo. Non volevamo deludere le aspettative delle tante persone che hanno continuato a scriverci e per questo motivo abbiamo deciso, insieme ai membri del comitato direttivo, di regalare questa ulteriore apertura, per altro in un giorno festivo. Sarà l’occasione per ammirare le bellezze di Ninfa in un periodo insolito, quando il giardino vive il suo momento di riposo e si prepara per l’inverno: una bellezza particolare e una dimensione del tutto nuova”.

Visitando il Giardino di Ninfa si potrà approfittare e unire a questa passeggiata nella natura quella nell’affascinante Castello Caetani di Sermoneta.

L’appuntamento

È dunque per l’8 dicembre dalle 9 alle 15. Per prenotare la propria visita guidata è sufficiente acquistare i biglietti sul sito del Giardino, la visita al Castello Caetani di Sermoneta invece si potrà prenotare sul sito del Castello.