Gigi Finizio in concerto al Teatro Europa

Appuntamento con la musica al Teatro Europa di Aprilia che ospita una delle tappe del tour nazionale Ora X Ora Live di Gigi Finizio.

Cantante e cantautore che ha esordito alla tenera età di 7 anni nei primissimi anni ’70 e da allora non ha mai smesso di fare musica scrivendo brani in italiano e in dialetto napoletano per e con grandissimi artisti: da Nino D’Angelo a Gigi D’Alessio, da Lucio Dalla a Sal Da Vinci, duettando anche con artisti del calibro di Claudio Baglioni, Mauro Nardi, Mr. Hyde, Valentina Stella, Giorgia, Pino Daniele, Clementino e tanti altri.

Ha partecipato a diverse edizioni del festival di Sanremo, ha inciso decine di album, tra cui anche tre live e cinque raccolte.

Nel tour Ora X Ora ripercorre tutta la sua lunga carriera dagli anni ’80 e ’90 fino ad arrivare a oggi, attraverso i suoi maggiori successi.

L’appuntamento

È per sabato 20 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Europa di Aprilia. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e online sul circuito CiaoTickets.