Giocabosco: nel Parco del Circeo alla scoperta della Natura

Un appuntamento dedicato ai bambini, ma aperto a tutta la famiglia, è quello del Giocabosco, organizzato dall’Associazione Meraviglia all’interno del Parco del Circeo domenica 16 maggio.

Dalle 10 alle 12.30 i bambini potranno imparare giocando: accompagnati da guide ambientali ed escursionistiche e attraverso giochi e attività varie, che si svolgeranno al più stretto rispetto delle norme anti COVID, i bambini potranno ammirare, conoscere e osservare gli abitanti del bosco.

Osservare la natura, imparare ad amarla e a rispettarla divertendosi insieme con gli altri. La passeggiata nel bosco non presenta alcuna difficoltà, si svolgerà su un sentiero pianeggiante ed è adatta a bambini di ogni età e agli adulti, l’importante è munirsi di abbigliamento e scarpe comodi, borraccia con acqua e soprattutto block notes e matita.

L’appuntamento

È per domenica 16 maggio alle ore 10 presso la località Capo d'Omo, via Litoranea Parco nazionale del Circeo. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, per ricevere maggiori informazioni e prenotare il proprio posto è possibile contattare i numeri 3332742716 / 3389685797.

Foto tratta dalla pagina Facebook dell'Associazione Meraviglia

