Domenica in Jazz: Giorgio Cuscito, Giuseppe Talone e Lucio Turco in concerto a Latina

Proseguono gli appuntamenti con Domenica in Jazz, rassegna invernale promossa dalla 52nd Jazz di Erasmo Bencivenga, Nicola Borelli e Giorgio Raponi.

In programma per il 19 marzo il concerto che vedrà protagonisti Giorgio Cuscito al piano, Giuseppe Talone al contrabbasso e Lucio Turco alla batteria.

Giorgio Cuscito pianista, sassofonista, compositore e arrangiatore, famoso anche per avere fatto parte degli “SwingManiacs” di Renzo Arbore. Numerose le sue collaborazioni con i grandi del jazz tradizionale e nell’ambito del mainstream con musicisti del calibro di Tony Scott, Bucky Pizzarelli, Kenny Davern e Bob Wilber. Ha fondato e dirige la Swing Valley Band, orchestra che punta al mondo del Lindy Hop internazionale, recentemente scelta dall’Umbria Jazz per rappresentare lo swing italiano a livello mondiale. Nel 2010 la vittoria al Jazzit Awards come miglior vibrafonista italiano, poi, nel 2014 la targa di Ambasciatore dello swing a Roma. In Italia famose le sue collaborazioni con Bruno Lauzi e Gigi Proietti.

Ad affiancarlo una pietra miliare del jazz italiano, Lucio Turco, batterista e storico musicista nell'ensemble di Romano Mussolini. Turco ha collaborato con leggende della musica come Chet Baker e Dexter Gordon, solo per citarne qualcuno. È stato più volte ospite della 52nd Jazz esibendosi con Erasmo Bencivenga al piano e Nicola Borrelli al contrabbasso.

Giuseppe Talone, contrabbassista, si è specializzato in basso elettrico e contrabbasso presso il St. Louis Music Center di Roma sotto la guida di rinomati maestri. Nella sua carriera ha partecipato a diversi eventi nazionali e internazionali. Ha pubblicato numerosi dischi e ha preso parte a una stagione teatrale sotto la regia di Gigi Proietti. Numerose le sue partecipazioni anche a programmi televisivi come la Serie Tv “Cuccioli”, per la regia di P. Poeti, e alla trasmissione di Pino Insegno “Insegnami a sognare”.

Come è ormai consuetudine, durante il concerto si potrà visitare la mostra, organizzata in collaborazione con Fabio D’Achille del MAD Museo d’Arte Diffusa, questo mese in esposizione le opere di Fabrizio Gargano.

L’appuntamento

È dunque per domenica 19 marzo alle ore 18.00 al Geena di Latina. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero Whatsapp 350 1843609, il sito della 52nd Jazz e la pagine social dell’associazione.