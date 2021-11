Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative al MadXI

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne anche il MADXI di Tor Tre Ponti, presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, organizza una serie di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa piaga sociale che è purtroppo sempre attuale.

Giovedì 25 novembre a partire dalle 19.00 le arti si faranno mezzi potenti di comunicazione di un messaggio di rispetto reciproco, di lotta comunque contro il femminicidio, l’educazione sentimentale di uomini e donne.

Teatro, musica, arti visive pungoleranno lo spettatore affinché la lotta alla la violenza sulle donne sia un punto fermo di ogni cittadino. Le iniziative sono organizzate da MadXI in collaborazione con l’Associazione Flumen con il sostegno delle associazioni Pharmilia, il Centro Donna Lilith e Quarto Lato.

In particolare l’associazione Pharmilia informerà i visitatori del Progetto Mimosa, Farmaciste Insieme, di cui è referente sul territorio di Latina e provincia, insieme alla fondazione Vodafone per contrastare la violenza contro le donne e prendere come punto di riferimento la farmacia per essere un primo canale di informazione e denuncia.

La serata di eventi sarà aperta con la mostra I Have a Dream della visual artist e scrittrice, che opera tra Roma e New York Laura Mega. L’esposizione, a cura di Carla Vaudo, propone al pubblico una serie di lavori realizzati con materiali “tradizionalmente legati al mondo femminile”: lenzuola di lino, ricami, materiale per ceretta da depilazione e molto altro ancora. Questi lavori sono nati come critica alle politiche sull’immigrazione di Donald Trump e durante il lockdown dello scorso anno sono diventati un grido accorato a non perdere la speranza nonostante le difficoltà.

A seguire si terrà la performance di Stefania Romagna a cura di Fabio D’Achille, che attraverso atmosfere perturbanti, ricche di emozioni forti e contrastanti che culmineranno in una sorta di liberazione la “Schiusa”. Il corpo, i suoi movimenti e il suo modo di comunicare saranno protagonisti di questa performance insieme a loop musicali ed effetti sonori.

Ci sarà una pausa intorno alle ore 20.00 in cui sarò possibile approfittare del bar tavola calda del consorzio per un’apericena, le iniziative riprenderanno alle 21.00 con il concerto dei DOS, Duo Onirico Sonoro formato da Annalisa De Feo e Marco Libanori. In una sapiente miscela di generi, dal jazz al tribale, dalla musica classica alla balcanica e all’argentina, le composizioni dei DOS Duo Onirico Sonoro oscillano tra suoni acustici ed elettronici formando atmosfere coinvolgenti e colorate. L’ingresso al concerto è a sottoscrizione di 5 euro.

Oltre alle iniziative in programma si potrà visitare il nuovo allestimento espositivo del MadXI che propone opere di Paola Acciarino, Amalia Caratozzolo, Alessio Pistilli, Luigi Menichelli, Claudia Chittano, Evita Andujar, Jamila Campagna, Giovanna Campoli, Piero Sanna, Alessandro Bavari, Silvia Sofia Rosa, Anna Laura Patané oltre la collezione permanente di artisti contemporanei e la mostra "BANtologica" di Sergio Ban.

L’appuntamento

È dunque per giovedì 25 novembre a partire dalle ore 19.00, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare via Whatsapp il numero 393.3242424 o inviare una email all’indirizzo eventi@madarte.it