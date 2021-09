A Latina la Giornata del Buon Gioco

Indirizzo non disponibile

Un pomeriggio di divertimento, allegria, per fare nuove amicizie e passare del tempo insieme è quello organizzato per sabato 18 settembre presso il parco nel parco Susetta Guerrini (quartiere Q4-Nuova Latina), organizzato dal Comune di Latina in collaborazione con la Provincia di Latina, la Asl e la Rete Città Sane.

La Giornata del Buon Gioco nasce per divertirsi insieme e allo stesso tempo per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema sempre purtroppo molto attuale della ludopatia, ovvero della dipendenza dal gioco d’azzardo.

Dalle ore 17.00 oltre a musica dal vivo, laboratori per ragazzi, uno spettacolo per bambini dal titolo Il Pesciolino d’Oro, una palestra di parkour all’aperto, si potrà partecipare a giochi da tavolo (scientifici e di carte), giochi tradizionali di strada e di società, videogioco matematico, giochi di ruolo, e vari giochi sportivi.

Alle 19.00 ci saranno alcuni interventi delle istituzioni, di alcuni operatori e di associazioni che rifletteranno insieme su un problema sociale che non accenna a ridimensionarsi, la ludopatia, e a quante attività potrebbero diventare una valida alternativa, educando e informando le nuove generazioni.

La serata si concluderà presso il Park Hotel dove a partire dalle 21.00 si terrà il torneo di bridge “Il bridge al tempo della pandemia”.

L’appuntamento

È dunque per grandi e piccini dai 4 anni in su