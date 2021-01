Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo a Minturno

Anche il Comune Minturno celebra il Giorno della Memoria che il 27 gennaio ricorda le vittime dell’Olocausto e il Giorno del Ricordo che il 10 febbraio commemora le vittime dei massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. Una serie di iniziative realizzate in collaborazione con il Teatro Bertolt Brecht saranno disponili on line sulla pagina Facebook di Vivi Minturno Scauri.

Cinque appuntamenti, spettacoli, reading e approfondimenti in streaming dal 27 gennaio al 13 febbraio per ricordare due momenti bui della Storia e rendere consapevoli le nuove generazioni del male perpetuato e non permettere che accadano ancora tali crimini contro l’umanità.

Si inizia il 27 gennaio alle ore 18:15 con “Perchè dobbiamo ricordare”, a cura di Alessandro Izzi, con le immagini della mostra “L’impossibile oblio” di Michael Kenna a cura di MariaPaola Ghezzi e Vittorio De Asmundis. A seguire lo spettacolo teatrale “La valigia dei destini incrociati” per la regia di Maurizio Stammati, in scena con Dilva Foddai, Chiara Di Macco e Francesco Magliocca.

Il 30 gennaio sempre alle 18.15 si terrà l’incontro sulla Porrajmos, la Shoah degli zingari a cura di Alessandro Izzi e, a seguire, lo spettacolo “Zingari Lager” con Maurizio Stammati e i Taraf de Metropolitana.

Il 31 gennaio, alle 18:15, il reading di lettura e musica “La memoria rende liberi”, dall’omonimo libro di Liliana Segre.

Il 10 febbraio al consueto orario si terrà l’incontro con Patrizia Stefanelli, regista teatrale e poetessa. A seguire il reading tratto da “Magazzino 18” di Simone Cristicchi, a cura di Paolo Cresta.

Il 13 febbraio si potrà seguire in streaming l’incontro con lo scrittore Diego Zandel e successivamente il reading dal suo “Testimoni muti”.

