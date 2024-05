Due giorni di iniziative per tutti al Parco Nazionale del Circeo per la Giornata Europea dei Parchi

Il 24 maggio del 1999 è stata istituita la Giornata Europea dei Parchi e questa importante celebrazione si è ampliata negli anni diventando la Settimana Europea dei Parchi. Si tratta di una manifestazione nata per celebrare le aree protette di tutta Europa.

Ogni anno vengono organizzati una serie di eventi e iniziative per avvicinare adulti e bambini alla Natura e al rispetto dell’ambiente, attraverso una maggiore conoscenza e consapevolezza delle aree naturali esistenti. In questa ottica rientra anche il ricchissimo programma di appuntamenti organizzati dal Parco Nazionale del Circeo.

Sabato 25 e domenica 26 maggio per tutta la giornata all’interno del parco si terranno visite guidate, escursioni, attività sportive, laboratori per bambini, convegni, incontri il tutto a ingresso gratuito.

Un ricchissimo programma consultabile sul sito ParchiLazio e sulla pagina Facebook del Parco Nazionale del Circeo.

Durante l’intensa due giorni non mancheranno momenti culturali con spettacoli dal vivo come il concerto dei Giovani Filarmonici pontini e le degustazioni dei prodotti locali con il marchio Natura in Campo.

L’appuntamento

È dunque per sabato 25 e domenica 26 maggio al Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia.