Gaeta celebra la Giornata della Marina Militare

Grandi celebrazioni a Gaeta per la Giornata della Marina Militare, dopo un fine settimana ricco di eventi continuano gli appuntamenti in programma per giovedì 9 e venerdì 10 giugno che sanciscono il legame storico tra Gaeta e la Marina Militare che dura da 160 anni.

Ad anticipare le celebrazioni, si terrà nella serata di giovedì 9 giugno in Piazza XIX maggio il concerto della Banda della Marina Militare con inizio alle ore 21.00 e ingresso gratuito.

Ma la giornata di grandi celebrazioni sarà venerdì 10 giugno, quando gli appuntamenti inizieranno dalla mattina alle 10.30 alla presenza delle più alte cariche istituzionali della Difesa, politiche e militari, e del capo di Stato Maggiore della Marina Militare. L’evento, che si terrà in piazza Caboto, vedrà inoltre la consegna della Medaglia d’argento al valore di Marina alla Bandiera del 1° Reggimento S. Marco e la consegna della Bandiera di combattimento a nave Marceglia.

A sugello di questo legame, così sentito dalla cittadinanza, Gaeta ospiterà unità navali della Marina, oltre al centro mobile informativo, una mostra di modellini e un simulatore di elicottero AB 212.

L’appuntamento

