Fondi celebra la Giornata Mondiale del Cane Adottato

Il prossimo 23 settembre ricorre la Giornata Mondiale del Cane Adottato, una iniziativa nata per sensibilizzare l’opinione pubblica circa la situazione degli amici a quattro zampe nei canili, spesso sovraffollati e non sempre tenuti con il dovuto amore e rispetto per gli animali.

Anche il Comune di Fondi in collaborazione con i canili convenzionati celebrano questa giornata con una iniziativa molto particolare: proprio il 23 settembre dalle 9.30 alle 12.30 presso il Palazzetto dello Sport in via Mola di Santa Marina sarà possibile incontrare tanti piccoli ospiti dei canili della zona: cani nati in strada o peggio abbandonati dai precedenti padroni e poi finiti in gabbia.

Durante la giornata, organizzata dal Comune in collaborazione con le cooperative “La Mimosa” di Fondi e “ArteInsieme di Itri”, si potranno conoscere e adottare gli ospiti dei canili e soprattutto imparare come prendersene cura in maniera corretta ed empatica e l’importanza del microchip, obbligo di legge troppo poco rispettato.

L’appuntamento

Per adulti e famiglie è per venerdì 23 settembre dalle 9.30 alle 12.30 presso il Palazzetto dello Sport di Fondi