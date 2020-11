Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: le iniziative di Cisterna

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Cisterna di Latina, con la direzione artistica di Maria Grazia Angeletti supportata da Nicola Gentile e in collaborazione con la Pro loco, organizza “DONNA. Insieme per ricordare, unite per combattere”.

La città di Cisterna, particolarmente colpita da tristi episodi di violenza di genere, vuole ricordare le vittime di tutto il mondo con un evento intervallato da musica, memoria e riflessioni che andrà in diretta streaming sulla pagina facebook del Comune mercoledì 25 novembre a partire dalle ore 15.00 e con l’invito alla cittadinanza ad esporre alle ore 18.30 delle candele accese sui davanzali delle finestre e presso i balconi.

L’evento si terrà presso la Scalinata degli Angeli - che con le pietre d’inciampo ricorda le sette vittime della violenza di genere nella nostra città - nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Fitto il programma della manifestazione: Maria Grazia Angeletti interpreterà il monologo di Paola Cortellesi “Sono solo parole”. Le artiste della Fit Dance 2001 eseguiranno una performance e verranno eseguiti brani di artiste italiane sulle note suonate da Roberto Bartoli. Il tutto avverrà alla presenza di una rappresentanza dei familiari delle vittime della città, delle locali associazioni di volontariato, con l’intervento del Sindaco Mauro Carturan e della consigliera Fabiola Ferraiuolo.