Un seminario on line sul tema della violenza contro le donne

In occasione della Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne, anche Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima si mobilitano con una serie di iniziative compatibili con le attuali prescrizioni per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus.

Nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre a partire dalle 16.30 si terrà sulle pagine Facebook dei quattro Comuni un webinar dal titolo “Violenza di genere e domestica durante la pandemia da Covid19. L’ascolto delle donne al tempo del lockdown”.

Il webinar sarà occasione di confronto tra istituzioni e realtà sociali su un tema di rilevanza territoriale come l’ascolto delle donne vittime di violenza in questo delicato momento per il Paese.

Interverranno nel corso del pomeriggio il Sindaco di Aprilia Antonio Terra, l’Assessora alle Politiche Sociali di Aprilia Francesca Barbaliscia, la collega di Cisterna di Latina Simonetta Antenucci, quella di Cori Chiara Cochi e la consigliera comunale di Rocca Massima Sonia Priori – in rappresentanza dei diversi Comuni del Distretto – la Presidente dell’Associazione “Centro Donna Lilith” APS di Latina Francesca Innocenti, Sigrid Pisanu e Paola Sdao dell’Associazione Nazionale Di.Re. “Donne in Rete contro la Violenza”, Deborah Foschi e Daniela Truffo del Centro Antiviolenza distrettuale “Donne al Centro” di Aprilia, la dirigente del CSM di Aprilia Maria Francesca Patti e Fabrizio Cicchini, Presidente dell’Associazione “Chiara e Francesco” Onlus di Pomezia.

L’evento sarà aperto dalla proiezione di un video dedicato alle donne e agli uomini che, a vario titolo, sono impegnati nell’emergenza sanitaria in corso, realizzato da Silvio Pavoncello, studente dell’Istituto Cine-TV “Roberto Rossellini” di Roma.

Al termine del webinar, ci sarà spazio per un momento di confronto tra i relatori ed il pubblico, grazie ai possibili commenti degli utenti pubblicati sul social network.