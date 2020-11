Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne: le iniziative a Formia

In occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne il Comune di Formia ha organizzato una settimana di eventi che avrebbero coinvolto tutta la città, dall’inaugurazione del primo sportello e punto di ascolto sul territorio di Formia per tutte le donne e i bambini vittimi di violenza di genere, assistita, bullismo e cyber bullismo, ai seminari presso gli istituti scolastici.

A seguito delle prescrizioni per contrastare il diffondersi del contagio COVID -19 questi eventi sono stati rimodulati per tenersi a distanza: webinar, tavole rotonde da seguire sulla pagina Facebook del Comune e workshop a distanza.

Una iniziativa doverosa, e oggi ancora più necessaria purtroppo, per sensibilizzare l’opinione pubblica ed educare le nuove generazioni al rispetto reciproco alla luce delle tristi statistiche emerse in questo periodo: la chiusura del Paese a seguito del dilagare dell’epidemia di Coronavirus ha costretto in casa tutti noi questo ha fatto registrare nel solo periodo che va da marzo a giugno 2020 un aumento esponenziale di episodi di violenza in contesti famigliari e un aumento del 119% delle richieste di aiuto arrivate al numero verde 1522 per il supporto di chi subisce violenza e stalking, rispetto al 2019.

Dunque un fitto programma di iniziative on line sarà affiancato da un piccolo, ma importante gesto: dal 25 al 30 novembre le torri di Formia saranno illuminate di rosso per stimolare nella popolazioni riflessioni, dubbi e sensibilizzare le coscienze sull’argomento.

Gli eventi dal 19 al 25 novembre:

Giovedì 19 novembre dalle 16 alle 18

workshop a distanza gratuito: “La Violenza è circolare e viscerale”

organizzato dall’AIPC (Associazione italiana di Psicologia e criminologia) in collaborazione con l’associazione Mai più Vittima

sabato 21 novembre dalle 17:00 alle 18:30

webinar: Percorsi educativi e rieducativi nella giustizia minorile, in vista della giornata dell’infanzia e adolescenza del 20 novembre

tenuto dall'Associazione Anpe (Associazione Nazionale Pedagogisti italiani ) con il patrocinio del Comune di Formia

mercoledì 25 novembre

pagina FB del Comune di Formia

Tavola rotonda on line: Codice rosso e sulla violenza di genere ad un anno dall’entrata in vigore della legge

con la partecipazione dell’Associazione forense AMI (Associazione avvocati matrimonialisti Italiani) in prima linea contro la violenza sulle donne e sui bambini e la presenza del Procuratore Generale della Repubblica di Cassino o dei Sostituti Procuratori che si occupano nello specifico delle fasce protette